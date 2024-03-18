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Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечил теплоснабжение строящейся детской поликлиники в Кстове

29 марта 2024 13:02  [100] Общество

Фото: Т Плюс

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" обеспечили теплоснабжение строящейся детской поликлиники на 500 посещений в смену в Кстово.

В рамках проекта построена теплотрасса от существующих тепловых сетей источника тепла – котельной поселка Приволжский. Тепло на объект подано по временной схеме для выполнения внутренних отделочных работ. По постоянной схеме теплоснабжение новостройки планируется осуществить в сентябре текущего года. Величина подключаемой нагрузки составит 0,9 Гкал/ч.

Котельная поселка Приволжский была построена взамен устаревшего теплоисточника и введена в эксплуатацию в 2019 году в рамках программы модернизации котельных «Т Плюс» в Кстовском муниципальном округе. При этом мощность котельной была увеличена с 3,4 Гкал/ч до 8,6 Гкал/ч.

"Реконструкция котельной проводилась с учетом активного строительства в ее зоне теплоснабжения, и мы готовы обеспечить теплом и горячей водой новые жилые дома и социальные объекты в этой развивающейся части города", – отмечает технический директор – главный инженер Кстовских тепловых сетей Александр Тихонов.

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Теги:
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