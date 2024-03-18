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Общество

Участники премии "СВОИМ" возложили цветы к Вечному огню

29 марта 2024 14:07  [8] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Организаторы и почетные гости Национальной премии "СВОИМ" возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятия благотворительного фонда "СВОИМ" проходят в столице Приволжья при поддержке правительства Нижегородской области.

В церемонии возложения приняли участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, депутат Госдумы Артем Кавинов, представители партий и патриотических организаций региона. 

Среди почетных гостей национальной премии - политолог Александр Казаков, телеведущая Екатерина Шугаева, создатель и главный редактор канала "Политическая Россия" Руслан Осташко, лидер Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич, руководитель пресс-службы БФ "СВОИМ" Аббас Джума, телеведущая Юлия Барановская, скрипач Петр Лундстрем, другие известные деятели искусства, общественные деятели, представители государственной власти.

Торжественная церемония открытия Национальной премии "СВОИМ" начнется в Нижнем Новгороде сегодня в 17:00. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Волга" и на сайте телеканала , на канале "Волга 24", на сайте "Время Н" , а также в социальных сетях во "ВКонтакте": Волга,  ННТВ,Волга 24

Церемония награждения лауреатов премии СВОИМ в Нижнем Новгороде пройдет при поддержке губернатора Глеба Никитина. Аналогичные мероприятия пройдут затем во многих городах России, тур продлится ровно год. Планируется, что за это время торжественные церемонии награждения лауреатов премии пройдут Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Калининграде, Ставрополе, Сочи и других (всего около 40 городов).

Лауреатами премии станут военные, люди гражданских профессий, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты, представители гуманитарных организаций и все те, кто помогает фронту. Во время торжественных церемоний всем лауреатам вручаются денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Обладатели премии будут объявлена в 15 номинациях.

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Теги:
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