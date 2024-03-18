Три ребенка погибли в ДТП в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ 29 марта сообщил начальник ОГИБДД УМВД по Нижнему Новгороду Валерий Иванов.
По его словам, всего с участием несовершеннолетних в минувшем году в городе было зарегистрировано 200 ДТП, в которых 3 ребенка погибли, 215 получили ранения.
"Основным видом ДТП с участием ребенка является наезд на пешехода. При этом в 90% случаев виноват был водитель автомобиля", - добавил Валерий Иванов.
Он также в очередной раз обратился к родителям с просьбой проводить с детьми беседы по правилам дорожного движения, объяснять подростку, как себя вести на дороге.
"Примерно, начиная с 8-9-10 лет надо воспитывать ребенка по ПДД. Сейчас почти в каждой семье есть автомобиль. Инициатива должна исходить из того, что ребенок - это будущий водитель, будущий участник дорожного движения", - отметил эксперт.
Руководитель ОГИБДД также напомнил, что родители или опекуны несут полную ответственность за несовершеннолетнего.
Ранее сообщалось, что рост ДТП с участием пешеходов отмечен в Нижнем Новгороде с начала года.
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