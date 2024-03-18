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Общество

Международные "Горьковские чтения" открылись в Нижнем Новгороде

29 марта 2024 14:41  [74] Общество
Международные Горьковские чтения открылись в Нижнем Новгороде

Международные Горьковские чтения открылись в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

41-я Международная научная конференция "Горьковские чтения" открылась в Нижнем Новгороде в день рождения писателя - 28 марта.
Как сообщает городской департамент культуры, на конференцию прибыли ведущие исследователи творчества писателя.

В течение трех дней ведущие научные сотрудники Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, ученые России и зарубежных стран (Белоруссии, Китая, Индии, Чехии) обсудят вопросы, связанные с деятельностью писателя по организации культуры в России.

В рамках "Горьковских чтений" прошло традиционное возложение цветов к памятнику писателя, в котором приняли участие потомки Максима Горького: правнучка Екатерина Пешкова и члены ее семьи.

Во время церемонии возложения праправнук писателя Тимофей Пешков объявил об учреждении фонда "Культурное и литературно-творческое наследие А.М.Горького", который уже получил официальную регистрацию Минюста РФ и начнет свою деятельность в ближайшее время.

Потомки писателя выразили надежду, что фонд поможет создать еще одной опору для формирования и укрепления культурно-нравственных ценностей подрастающего поколения.

Добавим,что на церемонии открытия "Горьковских чтений" также состоялось вручение премии Нижегородской области имени А.М. Горького.

Также в рамках конференции пройдет творческая встреча с народным артистом России Авангардом Леонтьевым, который представит участникам конференции моноспектакль по повести "Детство". Нижегородский театр драмы имени Горького, по традиции, уже показал в день рождения Алексея Максимовича спектакль "На дне".

Конференции будет проходить на нескольких площадках, работа продлится до 30 марта . Программу конференции можно посмотреть по ссылке.

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Теги:
конференции Максим Горький
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