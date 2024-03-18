Семь ДТП с электросамокатами с участием детей было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семь ДТП с электросамокатами с участием детей было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД по Нижнему Новгороду Валерий Иванов на пресс-конференции в НОИЦ 29 марта.

По его словам, всего в минувшем году с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) (электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и т.д.) на территории города произошло 35 аварий, в которых 28 человек получили травмы.

В марте 2024 года в Нижнем Новгороде было зарегистрировано первое ДТП с электросамокатом - авария произошла в Автозаводском районе, никто не пострадал.

"Напомню, что средства индивидуальной мобильности с 2023 года считаются транспортным средством. Водитель такого самоката уже идет в категории "иной участник дорожного движения", он несет ответственность, всего по СИМ ответственность предусмотрена по четырем статьям, есть штрафы", - отметил Валерий Иванов.

Как сообщалось ранее, новые модели электросамокатов появятся в Нижнем Новгороде в 2024 году.