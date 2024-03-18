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Общество

ОМК организовала отдых в Выксе для 27 детей своих сотрудников из Белгорода

29 марта 2024 16:13  [105] Общество

Фото: Дмитрий Бородай

Объединенная металлургическая компания организовала отдых для детей своих сотрудников, которые проживают в Белгороде.

Первую группу из 27 детей в возрасте от трех до 18 лет, а также 17 взрослых приняли в городе Выкса Нижегородской области, где находится флагманский завод группы ОМК.

Детей в сопровождении близких родственников разместили на базе отдыха "Металлург" – в живописном месте на берегу реки Оки.

"Удивительно, но дорогу в тысячу километров все перенесли хорошо, даже трехлетние дети не плакали. Будем стараться отвлечься от плохих мыслей. Пользуясь случаем, хотела бы побывать в Нижнем Новгороде, слышала, что он очень красивый и интересный", – рассказала одна из жительниц Белгорода, которая приехала в Выксу с двумя детьми.

Планируется, что белгородцы пробудут в Выксе не меньше двух недель. Основное внимание принимающая сторона уделит отдыху детей, а также восстановлению учебного процесса школьников.

"Наша первоочередная задача сейчас – обеспечить для приехавших комфортное проживание, качественное питание, а также непрерывный учебный процесс и интересный досуг. После весенних каникул детей определим в ближайшие школы и детские сады. Также планируем организовать познавательно-развлекательную программу с аниматорами и мастер-классами. На базе отдыха в это время как раз проходит тематический детский заезд. К работе с приехавшими также подключились администрация округа и волонтеры нашего предприятия", – отметила начальник управления по социальному развитию выксунского завода ОМК Елена Скалкина.

Ранее сообщалось, что группа ОМК выделит 7,6 млн рублей на поддержку соцпредпринимателей из Выксы и Кулебак.

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Теги:
Дети ОМК
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