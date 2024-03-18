Эксперт-мониторинг событий с 22 по 29 марта 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели - "Кровавый крокус", "Миграционная политика - вопрос национальной безопасности", "Русский философ И. Ильин о семье"

Федеральная тема – "Кровавый крокус"

Выдающийся русский советский писатель, публицист, политический и общественный деятель, председатель Изборского клуба, председатель Общероссийского общественного движения "Русская Мечта" Александр Проханов:

"Веков запутанная чаща.

Полков безвременный поход.

Горит закат. Россия пьёт

Свою отравленную чашу.Снова русское горе, то, что "по свету шлялося, и на нас невзначай набрело".

Крокус, весенний цветок, хлюпает кровью — цветок русского горя. Все русские раны от древних времён, от ордынских сабель, турецких ятаганов, тевтонских мечей, весь ужас нашествий польских рейтар, полков Наполеона, чёрных дивизий СС, кошмар "Норд-Оста", рыдания Беслана, все старые рубцы, все запекшиеся раны открылись и хлюпают, брызжут кровью. Русь-матушка, облекись в чёрные одежды, поверх надень бронежилет, надвинь каску и из всех гаубиц, из всех "Солнцепёков", всеми "Аллигаторами", всем "Уралвагонзаводом", всеми "Калибрами" и "Цирконами" отомсти убийцам. Достань их в змеиных гнездах, секретных бункерах, в масонских ложах, в Бильдербергских клубах. Чтобы каждая кровинка убитого в "Крокус Сити" ребёнка обрушила небоскрёбы Нью-Йорка, расплавила Эйфелеву башню, рассыпала на камни Кёльнский собор, стёрла в пыль Вестминстерское аббатство, и кровавый карлик Зеленский превратился в каплю липкого гноя.

Взрывы меняют русла рек, управляют потоками вод. Террористические акты меняют русла истории. После террористического акта в "Крокус Сити" ход русско-украинской войны претерпит изменение. В нём исчезнут условности, недоговорённости, туманные намёки на переговоры, на приостановку Специальной военной операции. Война на Украине превращается в войну возмездия. Буквы Z и V на броне отныне будут написаны кровью. Война на Украине завершится не раньше, чем русский танкист остановит свой танк перед Софией Киевской, выйдет из танка и припадёт устами к золотой чудотворной фреске.Когда с трибун призывают "Всё для фронта, всё для Победы", а потом, чуть покашляв, отправляются в дорогой ресторан насладиться средиземноморской кухней, тогда возникает ощущение огромной неправды. Война перехлёстывает украино-российскую границу. Она двигается в глубь России. Она ужалила Белгород, Брянск, Воронеж. Она жалит города на Волге и на Волхове. Она страшно ужалила Москву — "Крокус Сити". Это война для всех. Вся Россия разбитыми в кровь губами припадает к этой чаше и пьёт ядовитый отвар.

Теракт в "Крокус Сити" послужит началом долгожданного очищения, в котором зачистке подлежат не только террористические ячейки, но и воры в министерствах и ведомствах, саботажники и предатели в оборонных структурах. Война, в которую превращается Специальная военная операция, не имеет линии фронта. Она перемещается в тыл. И победу будет праздновать не тот, кто разобьёт больше электростанций, складов горючего или эшелонов с войсками и танками. Войну выиграет тот, кто выдержит страшное напряжение эпохи, давление кромешного ХХI века, который перемалывает немощных, безвольных и слабоумных и открывает дорогу в историю стоическим народам и могучим государствам, что дарованы Богом великим народом. Русские — великий народ. Среди кромешных исторических бурь и вселенских потопов его сберегает сокровенная вера в грядущее бесподобное царство, благодатное бытие, вера в страну, о которой мечтали языческие скоморохи, православные отцы-пустынники, бесподобные русские космисты, чародеи Золотого и Серебряного веков русской словесности, озарённые большевики, поднявшие Россию до космических высот.У народов России есть великая мечта. Эту мечту народ защищает и отстаивает среди несчастий и тягот, непосильных другим народам.

И сегодня, в час великих испытаний, мы, обожжённые пожаром "Крокус Сити", забрызганные женскими слезами и детской кровью, повторяем нашу священную триаду: "Один народ. Одна судьба. Одна Победа".

Федеральная тема – Миграционная политика - вопрос национальной безопасности

Президент РФ Владимир Путин, выступая 26 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, поручил держать на контроле ситуацию в миграционной сфере.

"Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему <...> других антикриминальных мер, в том числе по надзору по соблюдению законности в миграционной сфере", - сказал Путин.

Глава России подчеркнул, что ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы граждан и должна находиться под контролем.

Эксперт "Минин-центра", член Президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Беспалько считает, что основным провалом нашей миграционной политики является ее неизбирательность.

"У нас не было разделения на трудовых мигрантов и на тех, кого необходимо репатриировать. Репатриант - это тот, кто возвращается к себе на родину - в патрию, отечество, это человек, который увязывает будущее для себя и своей семьи с этой страной, с этим отечеством. Он готов за нее воевать, готов здесь жить, работать, зачастую на любых условиях, но на любых приемлемых условиях, потому что для него эта страна - родина. Для трудового мигранта страна родиной не является. Это область, которую он должен осваивать, колонизировать, где он может и хочет зарабатывать деньги, куда он может привезти свою семью в лучшие условия, но за которую он не будет сражаться, и которая в случае ухудшения каких-то положений тут же перестанет быть для него привлекательной. Мы видим, что из миллионов мигрантов, которые приехали к нам из стран Средней Азии, в армии присутствуют единицы. И то как правило это добровольцы. Мы видим, что ряд людей, наоборот, даже устраивают террористические акты.

В данной ситуации прежде всего нужно разделить миграцию на различные миграционные потоки и заниматься каждым из них отдельно. Возможно, что для каждого из этих потоков нужно создать свою службу так, как это делается в других странах.

Миграция, неконтролируемая миграция оказывает негативное влияние на все, абсолютно все сферы жизни. Просто сейчас это начало проявляться с особенной остротой. Сейчас впервые у нас в школах появилось большое количество детей мигрантов, которые (это не любят афишировать, но тем не менее) образуют преступные и этнические группы, которые начинают терроризировать других школьников, из-за чего дети уходят из этих школ. Вслед за ними уходят учителя, и на этом месте образуется школа-гетто. Также как, впрочем, и некоторые районы превращаются в гетто, даже в Подмосковье. Все сферы жизни страдают от неконтролируемой миграции, которая выражается не только в том, что сам поток не контролируется, но и количество этих людей не контролируется. Огромная нагрузка на социальную сферу. По некоторым оценкам у нас в стране находится до 12 миллионов мигрантов из стран Средней Азии.

Нашему обществу, а потом уже и государству это грозит прежде всего, замещением населения, исламизацией, ростом этнической национальной преступности, образованием этнических закрытых анклавов, которые не будут не контролироваться никем, даже правоохранительными органами. Это грозит изменением всей внутренней политики в нашей стране. Мы видим, что это вызывает резкое неприятие коренного населения,

Мы сейчас наблюдаем начало того, что диаспоры начинают превращаться в эти самые закрытые гетто, что они начинают оказывать давление на органы всех ветвей власти - судебной, исполнительной, законодательной.

Диаспоры превращаются в закрытые структуры, которые вместо того, чтобы заниматься культурой, танцами, может быть элементами какого-то родного уклада, они занимаются фактически лоббированием неконтролируемой миграции и превращаются в закрытые мафиозные структуры, которые пытаются оказывать давление - на всех. По сути это этнически закрытые сообщества, в рамках которых некоторые его члены даже не испытывают необходимости разговаривать по-русски, потому что они общаются между собой. Существуют Киргизтаун, например, в Москве, существуют и другие закрытые сообщества, в рамках которых у них есть свои спортивные клубы, клубы единоборств, свои кафе и рестораны, свои поликлиники, свои кабинеты врачебные, свои пункты перевода денег и много чего другого.

Государство не должно с этим мириться. Это сейчас эти структуры относительно мирные и безопасные. Просто в существующей параллели. Но условия могут измениться, и все эти подпольные структуры окажутся для нас враждебными.

Кто виноват в этой ситуации? Скажем так, неконтролируемую миграцию приветствуют, организуют, всячески лоббируют люди, которые получают от этого сверхприбыли и которые за счет этой сверхприбыли делятся с рядом чиновников, политиков и других людей, от которых зависят вопросы, связанные с этой миграцией. Это далеко не всегда силовики. Силовики зачастую не могут ничего сделать против злоупотреблений в миграционной сфере, потому что им не хватает законодательной базы. Поэтому, естественно, что бизнесмены, купленные ими политики, специалисты, эксперты, некоторые люди при этом еще бывают и идеологически заряжены, порой русофобски заряжены - все эти люди и являются главными бенефициарами неконтролируемой массовой миграции.

Вызывает вопрос и ситуация в Московской области, где, например, сейчас лоббируется закон, в рамках которого будет отменен экзамен по русскому языку для мигрантов, а также отменена норма, в соответствии с которой патент будет привязываться к региону. По договоренности между регионами патент будет признаваться в нескольких регионах. В рамках этого законодательства, в рамках этой идеи планируется принять законопроект до 3 июня текущего года. Если это произойдет, то тогда уже не будет даже этих скромных ограничений, которые существуют сейчас. Например, на тест на знание русского языка. Да, сейчас во многом этот тест является просто элементом коррупции, но он хотя бы в какой-то степени является сдерживающим фактором.

Нам нужно в корне менять миграционное законодательство, миграционный подход, и население горячо это поддерживает. Можно использовать опыт, в том числе стран Залива и Саудовской Аравии. Если необходима рабочая сила, даже дешевая неквалифицированная, пожалуйста, набирайте определенное количество этих людей, обучайте их, обучайте их в том числе русскому языку, привозите целенаправленно сюда на место, где они должны работать, поселяйте их в отдельных общежитиях, или на определенной территории, организуйте им визовую поддержку, и в рамках определенного трудового контракта этот человек пусть работает. После чего пусть он обязательно возвращается на родину к своей семье.

С другой стороны, нет ни одной страны на постсоветском пространстве, где не дискриминировали русских, где не принуждали бы их к ассимиляции. Вот кстати очень важный вопрос. Те мигранты, которые к нам приезжают, должны ассимилироваться, только в этом случае мы будем их принимать как равноправных граждан.

Что касается русских, то они, к сожалению, по-прежнему отсутствуют в миграционном законодательстве. Все эти программы по переселению соотечественников, носителей русского языка абсолютно нерабочие, потому что по ним до двух третей приезжают те же самые уроженцы со стран Средней Азии, которые не относятся ни к русским, ни к соотечественникам, а просто пользуются этими программами как лазейкой.

Поэтому в данной ситуации я считаю, что необходимо вводить институт репатриации. Для этого нужно создавать какую-то отдельную службу наподобие НАТИВ, ту, которую в Израиле возглавлял Яков Кедьми, или СОХНУТ. И там существуют, разработаны инструменты поддержки людей, которые приезжают. А они нуждаются в таких инструментах, потому что, переезжая, скажем из Казахстана, с насиженного места, из дома, где налажен быт, и вообще все уже годами работает как часы на какое-то место, абсолютно для себя новое, человек испытывает необходимость в этой поддержке, не говоря уже о том, что зачастую он теряет в уровне жизни. Поэтому государство должно поддерживать таких людей. Еще раз повторю почему, потому что они увязывают себя, судьбу, свою, своих детей, свое будущее они увязывают с нашей страной, с Россией. Для них и для нас это общая Родина, страна, за которую они готовы сражаться".

Муниципальная тема – Русский философ И. Ильин о семье

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России-Волга, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев отмечает, что 2024 год в России объявлен годом семьи.

К данному вопросу мы уже обращались в наших материалах. Именно здесь мы рассматривали семейные вопросы в трудах В.В. Розанова. Сегодня обратимся к вопросам семьи и семейного воспитания, которые были раскрыты в работах другого отечественного мыслителя и философа Ивана Александровича Ильина (1883 – 1954).

И. Ильин известен, в первую очередь, как мыслитель и философ консервативного направления. Однако, кроме этого, он занимался вопросами, связанными с проблемами семьи и семейного воспитания. В 1922 г. вместе с другими видными философами, он был выслан из Советской России на "философском" пароходе, и оставшуюся часть жизни провел за границей. В своих работах он много писал о постсоветской России. Именно проблемам, связанным с семейными вопросами в постсоветской России, и посвящены труды И. Ильина. Одна из его работ так и называется "О воспитании в грядущей России". Еще один труд, в котором И. Ильин обращается к проблеме семьи и семейного воспитания, получил название "Путь духовного обновления", и здесь целая глава так и называется "О семье". Многие идеи, которые заложил И. Ильин, являются актуальными и в современной России.

Семья для И. Ильина является одним из основных социальных институтов. Это своего рода священный союз, который должен строиться на взаимном доверии между членами этого союза. Семья является основой и первой ступенькой дальнейшего духовного единения граждан уже на уровне Родины и государства.

Институт семьи, по мнению И. Ильина, призван решать одну из главных задач, а именно - воспитывать подрастающие поколение. Именно на родителях лежит задача передать своим детям тот духовный опыт, который они сами получили в своей жизни. Одной из задач родителей должна стать возможность показать своим детям как избежать ошибок, которые они сами когда-то совершили. Как говорит И. Ильин "множество личных ошибок" во многом происходит в таких семьях, где родители стараются обеспечить своим детям только материальное существование, но "не сумели дать им духовного опыта, этого целительного источника для всех страданий души". Поэтому главная задача семейного воспитания является сформировать в душе ребенка такие качества как совестливость, внутреннюю свободу, любовь, веру. Именно это и является "источником духовного характера и истинного счастья"Ж - считает И. Ильин.

Еще одной актуальной проблемой, на которую он обратил внимание, является проблема разводов, проблема непрочных семей. Напомним, что сегодня в России на 1000 браков приходится примерно 700 разводов. Так вот, по мнению И. Ильина, проблема разводов также лежит в духовной плоскости. По его мнению, семья, которую он считал "островом духовной жизни", распадается, потому что происходит "заболевание и оскудение человеческой духовности и в особенности духовной традиции".

В процессе воспитания родители, по мнению И. Ильина, должны стараться привить своим детям такие качества как умение делать добро сторонним людям, стыдиться зла, уметь чувствовать чужое страдание, помогать нуждающимся. Важной составной частью воспитательного процесса является изучение истории своего народа, истории своего государства. Ребенок должен знать героев своей страны, должен стараться подражать им, должен научиться добиваться победы во всех начинаниях и не искать награды за свои деяния. Кроме этого, необходимо научить ребенка гордиться, что он родился русским. Как писал И. Ильин: "Ребенок должен научиться вместе с Пушкиным благодарить Бога за то, что родился русским, а с Гоголем - дивиться гениальности русского языка".

Важнейшим элементом в семейном воспитательном процессе И. Ильин считал обращение к традициям и героям народных сказок, рассматривая этот пласт национального культурного наследия как важнейший источник воспитания детей. Ученый считал, что в сказках "как в недрах Земли есть свой огонь и своя наковальня…, где лежат туго стянутые узлы национального характера, где под сотней железных столбов страдает, борется, ждет своего спасения народная душа".

Таким образом, подводя итог этого небольшого рассказа, можно констатировать факт того, что идеи И. Ильина на проблемы семьи и семейного воспитания являются актуальными и в наше время. На наш взгляд, сегодня необходимо переосмыслить взгляды этого мыслителя на вопросы семейных ценностей и попытаться их применять на бытовом уровне.