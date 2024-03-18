Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
29 марта 2024 18:29  [77] Нижегородские предприниматели благодаря нацпроекту получили в 2023 году финподдержку на сумму более 64,7 млрд рублей
29 марта 2024 15:28  [145] "РУМО" продлевает срок эксплуатации ранее выпущенных на заводе судовых двигателей
29 марта 2024 11:13  [177] МегаФон обеспечил связь под водой для сотрудников Нижегородской ГЭС
28 марта 2024 17:28  [286] Нижегородские компании примут участие в конкурсе "Торговля России"
28 марта 2024 11:25  [312] Нижегородские компании участвуют в международной выставке в Алма-Ате
28 марта 2024 09:07  [324] Нижегородские компании на льготных условиях принимают участие в международной выставке UzFood-2024
27 марта 2024 18:06  [376] Юрий Шалабаев встретился с предпринимателями из Нижнего Новгорода
27 марта 2024 10:50  [1013] Конференция "ЦИПР-2024" пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
26 марта 2024 18:32  [385] Корпорация развития представила возможности ОЭЗ "Кулибин" российским химическим предприятиям
26 марта 2024 16:45  [380] Группа ОМК выделит 7,6 млн рублей на поддержку соцпредпринимателей из Выксы и Кулебак
Бизнес

Нижегородские предприниматели благодаря нацпроекту получили в 2023 году финподдержку на сумму более 64,7 млрд рублей

29 марта 2024 18:29  [77] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Микро, малый и средний бизнес Нижегородской области в 2023 году получил финансовую поддержку за счет средств национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" на общую сумму более 64,7 млрд рублей.

Об этом стало известно в ходе открытого диалога Корпорации МСП с предпринимательским сообществом Нижегородской области. Встречу провели генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Привлечь необходимое финансирование помогли гарантии и поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС), включая "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, и программа льготного кредитования "1764". Такую поддержку получили более 1,3 тысячи компаний.

"При отсутствии или недостаточности залога предприниматели могут привлечь необходимое финансирование с помощью "зонтичных" поручительств. В этом случае Корпорация МСП берет на себя 50 процентов риска. Это один из гарантийных механизмов, доступных наряду с гарантиями, а также поручительствами региональных гарантийных организаций, которые могут быть использованы в том числе по льготным программам кредитования", - рассказал на встрече Александр Исаевич.

Андрей Саносян отметил, что программа "зонтичных" поручительств - одна из самых востребованных у нижегородского бизнеса мер поддержки Корпорации МСП.

"За время действия механизма, начиная с сентября 2021 года, он помог предпринимателям региона привлечь 14,3 миллиарда рублей дополнительного финансирования. Поддержку получили более 830 компаний из сферы МСП", - уточнил Андрей Саносян. 

Замгубернатора поблагодарил Александра Исаевича за открытость Корпорации МСП и ежегодные личные встречи с нижегородскими предпринимателями, на которых представители бизнес-сообщества могут задать все вопросы напрямую руководителю федеральной структуры поддержки. В этом году на встрече присутствовало около 150 предпринимателей.

Ряд вопросов был посвящен привлечению кредитов на реализацию инвестиционных проектов. В 2023 году 25 компаний Нижегородской области получили по совмещенной программе льготного инвесткредитования "ПСК+1764" долгосрочное финансирование на общую сумму более 2,4 млрд рублей. Оператором программы выступает Корпорация МСП. Для помощи в структурировании инвестпроектов на цифровой платформе МСП.РФ создан специальный сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования".

Помимо этого, почти 4,9 тысячи компаний Нижегородской области стали поставщиками крупных компаний с госучастием по 223-ФЗ. Объем закупок крупнейших заказчиков вырос до 138,21 млрд руб. Прирост относительно 2022 года составил 31%. Напомним, Корпорация МСП и уполномоченные органы регионов осуществляет контроль квоты закупок у малых и средних предприятий.

В 2023 году Корпорация МСП провела очные встречи с представителями малого и среднего бизнеса в 80 регионах. Их посетили почти 3,2 тыс. человек, еще более 1,6 тыс. принимали участие в онлайн-формате. За год во время мероприятий в субъектах РФ было получено более 1 тыс. обращений, свыше 600 было отработано сразу же.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph