Нижегородские предприниматели благодаря нацпроекту получили в 2023 году финподдержку на сумму более 64,7 млрд рублей Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Микро, малый и средний бизнес Нижегородской области в 2023 году получил финансовую поддержку за счет средств национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" на общую сумму более 64,7 млрд рублей.

Об этом стало известно в ходе открытого диалога Корпорации МСП с предпринимательским сообществом Нижегородской области. Встречу провели генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Привлечь необходимое финансирование помогли гарантии и поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС), включая "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, и программа льготного кредитования "1764". Такую поддержку получили более 1,3 тысячи компаний.

"При отсутствии или недостаточности залога предприниматели могут привлечь необходимое финансирование с помощью "зонтичных" поручительств. В этом случае Корпорация МСП берет на себя 50 процентов риска. Это один из гарантийных механизмов, доступных наряду с гарантиями, а также поручительствами региональных гарантийных организаций, которые могут быть использованы в том числе по льготным программам кредитования", - рассказал на встрече Александр Исаевич.

Андрей Саносян отметил, что программа "зонтичных" поручительств - одна из самых востребованных у нижегородского бизнеса мер поддержки Корпорации МСП.

"За время действия механизма, начиная с сентября 2021 года, он помог предпринимателям региона привлечь 14,3 миллиарда рублей дополнительного финансирования. Поддержку получили более 830 компаний из сферы МСП", - уточнил Андрей Саносян.

Замгубернатора поблагодарил Александра Исаевича за открытость Корпорации МСП и ежегодные личные встречи с нижегородскими предпринимателями, на которых представители бизнес-сообщества могут задать все вопросы напрямую руководителю федеральной структуры поддержки. В этом году на встрече присутствовало около 150 предпринимателей.

Ряд вопросов был посвящен привлечению кредитов на реализацию инвестиционных проектов. В 2023 году 25 компаний Нижегородской области получили по совмещенной программе льготного инвесткредитования "ПСК+1764" долгосрочное финансирование на общую сумму более 2,4 млрд рублей. Оператором программы выступает Корпорация МСП. Для помощи в структурировании инвестпроектов на цифровой платформе МСП.РФ создан специальный сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования".

Помимо этого, почти 4,9 тысячи компаний Нижегородской области стали поставщиками крупных компаний с госучастием по 223-ФЗ. Объем закупок крупнейших заказчиков вырос до 138,21 млрд руб. Прирост относительно 2022 года составил 31%. Напомним, Корпорация МСП и уполномоченные органы регионов осуществляет контроль квоты закупок у малых и средних предприятий.

В 2023 году Корпорация МСП провела очные встречи с представителями малого и среднего бизнеса в 80 регионах. Их посетили почти 3,2 тыс. человек, еще более 1,6 тыс. принимали участие в онлайн-формате. За год во время мероприятий в субъектах РФ было получено более 1 тыс. обращений, свыше 600 было отработано сразу же.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.