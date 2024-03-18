Гаражи загорелись на улице Вятской вечером 29 марта Происшествия

Пожар произошел в гаражном массиве на улице Вятской в Приокском районе Нижнего Новгорода 29 марта.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о возгорании поступила в шестом часу вечера.

На момент прибытия пожарных расчетов происходило горение внутреннего имущества гаража и нескольких автомобилей на площади 20 кв.м.

В 18.16 пожар был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Причины произошедшего установят дознаватели МЧС.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал во время пожара на улице Фучика.