Гаражи загорелись на улице Вятской вечером 29 марта

Пожар произошел в гаражном массиве на улице Вятской в Приокском районе Нижнего Новгорода 29 марта.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о возгорании поступила в шестом часу вечера.
На момент прибытия пожарных расчетов происходило горение внутреннего имущества гаража и нескольких автомобилей на площади 20 кв.м.
В 18.16 пожар был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
Причины произошедшего установят дознаватели МЧС.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал во время пожара на улице Фучика.
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