Нижегородский политик Александр Косариков ушел из жизни Политика

Фото: Telegram-канал Евгения Люлина

Нижегородский политик Александр Косариков ушел из жизни 29 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин.

"Убедительно отстаивал интересы Нижегородской области работая на разных должностях: председателем гордумы, затем заместителем губернатора в правительстве региона, полномочным представителем Президента и депутатом Государственной Думы", - написал спикер ЗСНО.

В разные годы Александр Косариков работал заместителем губернатора Нижегородской области, полномочным представителем Президента РФ в Нижегородской области. Также он был депутатом Госдумы РФ третьего и четвертого созывов.

Евгений Люлин добавил что много раз лично встречался с Александром Косариковым и от общения с ним у председателя ЗСНО остались теплые впечатления.

"4 марта ему исполнилось 79. Вечная память нашему земляку", - написал Евгений Люлин.