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Культура и отдых

Двести белгородских школьников прибыли в Нижегородскую область

31 марта 2024 12:04  [105] Культура и отдых
Фото: Кирилл Мартынов, ИА «Время Н»

Фото: Кирилл Мартынов, ИА «Время Н»

В Нижегородскую область 31 марта прибыли 200 школьников из Белгородской области.

Ребят приняли в детском санаторно-оздоровительном образовательном центре в г.о.г. Выкса.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, большая часть детей  - это ученики начальных классов. Еще 36 ребят обучаются в 5-9-х классах.

"Договорились с коллегами из Белгорода, что примем ребят у нас в гостях, ведь Россия – это наш большой общий дом. У детей должна быть возможность отдохнуть, получить положительные эмоции, при этом сейчас школьникам нельзя отрываться от учебного процесса. В лагере ребята смогут одновременно осваивать образовательную программу, участвовать в культурно-досуговых событиях и проходить санаторно-курортное лечение. Разумеется, ознакомим юных белгородцев и с нашим туристическим потенциалом – свозим их на экскурсии, покажем знаковые места", – рассказал Глеб Никитин.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, для детей организуют обучение по общеобразовательным программам с привлечением педагогов Нижегородской области.

С 4 апреля ребята включатся в программу региональной экологической смены "Твой след", которую разработали специалисты Центра развития творчества детей и юношества Нижегородской области. В течение трех недель дети будут изучать основы бережного отношения к природе, сформируют экопривычки для жизни, изучат профессии, связанные с экологией, лесным делом. Школьники также примут участие в серии мастер-классов и лекций эконаправленности, сумеют поработать на лабораторном оборудовании.

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