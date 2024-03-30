Нижегородцы смогут принять участие в форуме "Крепкая семья: Все беременным!" в режиме онлайн

Всероссийский форум "Крепкая семья: Все беременным!" пройдет в Москве на этой неделе в рамках Всероссийского Дня беременных, который будет впервые отмечаться 7 апреля.
Нижегородцы смогут принять участие в мероприятии в режиме онлайн, кроме того, предусмотрена и возможность очного участия.
Отмечается, что мероприятие соберет всех, кто заботится о беременной – главной персоне в сфере демографии. Форум направлен на развитие активно формирующегося сообщества специалистов, работающих с беременными.
Также на форуме будут презентованы уже имеющиеся в стране и за рубежом лучшие практики и проекты поддержки беременных. По итогам мероприятия будет сформирован открытый реестр.
Специалисты расскажут о мерах поддержки студенческих семей, учащейся молодежи.Также будут озвучены все федеральные и региональные меры поддержки рождаемости, программы обеспечения беременных качественными товарами и услугами.
Все подробности о форуме "Крепкая семья: Все беременным!", а также регистрация на мероприятие доступны по ссылке.
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