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Общество

Нижегородцы смогут принять участие в форуме "Крепкая семья: Все беременным!" в режиме онлайн

01 апреля 2024 09:10  [56] Общество

Всероссийский форум "Крепкая семья: Все беременным!" пройдет в Москве на этой неделе в рамках Всероссийского Дня беременных, который будет впервые отмечаться 7 апреля.

Нижегородцы смогут принять участие в мероприятии в режиме онлайн, кроме того, предусмотрена и возможность очного участия.

Отмечается, что мероприятие соберет всех, кто заботится о беременной – главной персоне в сфере демографии. Форум направлен на развитие активно формирующегося сообщества специалистов, работающих с беременными.

Также на форуме будут презентованы уже имеющиеся в стране и за рубежом лучшие практики и проекты поддержки беременных. По итогам мероприятия будет сформирован открытый реестр.

Специалисты расскажут о мерах поддержки студенческих семей, учащейся молодежи.Также будут озвучены все федеральные и региональные меры поддержки рождаемости, программы обеспечения беременных качественными товарами и услугами.

Все подробности о форуме "Крепкая семья: Все беременным!", а также регистрация на мероприятие доступны по ссылке.

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Теги:
Дети Семья Форум
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