Всероссийский строительный форум "Престиж профессии" пройдет в Москве Бизнес

Всероссийский отраслевой строительный форум "Престиж профессии" пройдет в Москве 26 апреля на площадке "Цифровое деловое пространство".

Как сообщает организатор форума ОСРГО "Всероссийский центр национальной строительной политики", в мероприятии примут участие более 600 представителей из 89 субъектов страны. Помимо этого, на интернет-платформах организатора будет вестись онлайн-трансляция форума.

Ключевыми задачами форума станут обмен опытом, создание и реализация образовательных программ подготовки кадров, обсуждение эффективных рабочих инструментов потенциального трудоустройства выпускников среднеспециальных и высших учебных заведений и т.д.

Программа включает в себя пленарную сессию, мастер-классы, переговорные зоны. Кроме того, будет организована выставка компаний строительного сектора.

На форум приглашены представители органов власти, представители бизнес-сообщества, общественных организаций и движений, преподаватели и учащиеся техникумов и колледжей, а также студенты вузов, профильной сферой деятельности которых является строительная отрасль.

Участие в мероприятии бесплатное. Дополнительная информация доступна на сайте форума.