"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
01 апреля 2024 09:53  [110] Всероссийский строительный форум "Престиж профессии" пройдет в Москве
29 марта 2024 18:29  [542] Нижегородские предприниматели благодаря нацпроекту получили в 2023 году финподдержку на сумму более 64,7 млрд рублей
29 марта 2024 15:28  [452] "РУМО" продлевает срок эксплуатации ранее выпущенных на заводе судовых двигателей
29 марта 2024 11:13  [403] МегаФон обеспечил связь под водой для сотрудников Нижегородской ГЭС
28 марта 2024 17:28  [481] Нижегородские компании примут участие в конкурсе "Торговля России"
28 марта 2024 11:25  [424] Нижегородские компании участвуют в международной выставке в Алма-Ате
28 марта 2024 09:07  [425] Нижегородские компании на льготных условиях принимают участие в международной выставке UzFood-2024
27 марта 2024 18:06  [454] Юрий Шалабаев встретился с предпринимателями из Нижнего Новгорода
27 марта 2024 10:50  [1288] Конференция "ЦИПР-2024" пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
26 марта 2024 18:32  [457] Корпорация развития представила возможности ОЭЗ "Кулибин" российским химическим предприятиям
Бизнес

Всероссийский строительный форум "Престиж профессии" пройдет в Москве

01 апреля 2024 09:53  [110] Бизнес

Всероссийский отраслевой строительный форум "Престиж профессии" пройдет в Москве 26 апреля на площадке "Цифровое деловое пространство". 

Как сообщает организатор форума ОСРГО "Всероссийский центр национальной строительной политики", в мероприятии примут участие более 600 представителей из 89 субъектов страны. Помимо этого, на интернет-платформах организатора будет вестись онлайн-трансляция форума.

Ключевыми задачами форума станут обмен опытом, создание и реализация образовательных программ подготовки кадров, обсуждение эффективных рабочих инструментов потенциального трудоустройства выпускников среднеспециальных и высших учебных заведений и т.д.

Программа включает в себя пленарную сессию, мастер-классы, переговорные зоны. Кроме того, будет организована выставка компаний строительного сектора.

На форум приглашены представители органов власти, представители бизнес-сообщества, общественных организаций и движений, преподаватели и учащиеся техникумов и колледжей, а также студенты вузов, профильной сферой деятельности которых является строительная отрасль.

Участие в мероприятии бесплатное. Дополнительная информация доступна на сайте форума.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Строительство Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph