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Общество

Мероприятия к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина пройдут в Нижегородской области

01 апреля 2024 10:09  [98] Общество

Ряд тематических мероприятий, посвященные Дню космонавтики и 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, пройдут в Нижегородской области с 1 по 12 апреля.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в эти дни намечена большая образовательная программа для школьников и студентов - об истории развития космонавтики в нашей стране.

Так, с 1 по 4 апреля в рабочем поселке Шатки в Центре досуга, кино и народного творчества по адресу ул. Центральная, д. 22 распахнет свои двери мобильный планетарий. Посетители смогут увидеть парад планет и реконструкцию первого полета Юрия Гагарина в космос.

В поселке Красные Баки с 8 по 12 апреля в средней общеобразовательной школе №2 на ул. им. Синявина, д. 60 разместится планетарий. Посетить его смогут организованные школьные группы из любых муниципалитетов области. Для этого необходимо предварительно записаться в официальной группе единого военно-патриотического центра "Авангард" в соцсети "Вконтакте".

3 апреля в детском технопарке "Кванториум Бор" в пос. Неклюдово в рамках всероссийского проекта "Диалоги с героями" пройдет встреча с летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко, который дважды был в космосе и провел на орбите 337 суток.

Еще одна встреча с участием Андрея Борисенко пройдет в Нижнем Новгороде в НГТУ им. Р.Е. Алексеенко 4 апреля.  В рамках встречи пройдет фотовыставка "Удивительная Земля" и викторина "Гагаринская эра". 

Напомним,что в Дзержинске открыли отреставрированную стелу Юрию Гагарину, которая ранее находилась в детском оздоровительном лагере имени Ю.А. Гагарина, а после реставрации была установлена на ул. Гагарина между домами №№ 4 и 6.

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Теги:
Космонавтика Космос Праздники
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