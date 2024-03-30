Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2024 09:45  [35] Евгений Люлин: "Наши земляки своим трудом и талантом помогают развивать ракетно-космическую отрасль"
12 апреля 2024 09:15  [75] Глеб Никитин: "Этот праздник символизирует научные достижения нашей страны"
12 апреля 2024 08:58  [96] "Госюрбюро" в апреле откроет офис в Лыскове
11 апреля 2024 19:06  [223] Юрий Шалабаев осмотрел новую технику для дорожных предприятий
11 апреля 2024 18:53  [214] Нижегородские ветераны почтили память узников фашистских концлагерей
11 апреля 2024 18:10  [264] Перекладка электросетей завершается на стройплощадке метро на площади Свободы
11 апреля 2024 17:43  [222] Ограничение для большегрузов введут на новом Борском мосту с 27 апреля
11 апреля 2024 17:07  [264] Субботник пройдет на озере Силикатном в Нижнем Новгороде
11 апреля 2024 16:15  [234] Междисциплинарный проект развития прибрежных территорий может появиться в Нижнем Новгороде
11 апреля 2024 16:07  [217] Всероссийская акция "Красная гвоздика" в седьмой раз проходит в Нижегородской области
Общество

Евгений Люлин: "Наши земляки своим трудом и талантом помогают развивать ракетно-космическую отрасль"

12 апреля 2024 09:45  [35] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем космонавтики.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем космонавтики!

Первый спутник, первый полёт человека, первая женщина-космонавт, первый выход в открытый космос – подвиги, вписанные в мировую историю освоения космического пространства. Мы восхищаемся мужеством первых космонавтов, гением конструкторов, трудом инженеров, который сделал возможными достижения отечественной космонавтики. 

В этом году мы отмечаем 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Российская космическая отрасль встречает юбилей новыми достижениями. Завершается работа над стартовым комплексом "Ангара-5М" на космодроме "Восточный". Продолжается серия безаварийных пусков: выводятся на орбиту спутники связи, пополняется метеорологическая группировка, крепнет международное сотрудничество – с Ираном, Китаем.

Наши земляки своим трудом и талантом помогают развивать ракетно-космическую отрасль, которая всегда будет стратегическим государственным приоритетом. От души желаю всем здоровья, благополучия, новых достижений и успехов во благо и на процветание Отечества!", - сказал Евгений Люлин.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Космонавтика Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph