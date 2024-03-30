Евгений Люлин: "Наши земляки своим трудом и талантом помогают развивать ракетно-космическую отрасль" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем космонавтики.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем космонавтики!

Первый спутник, первый полёт человека, первая женщина-космонавт, первый выход в открытый космос – подвиги, вписанные в мировую историю освоения космического пространства. Мы восхищаемся мужеством первых космонавтов, гением конструкторов, трудом инженеров, который сделал возможными достижения отечественной космонавтики.

В этом году мы отмечаем 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Российская космическая отрасль встречает юбилей новыми достижениями. Завершается работа над стартовым комплексом "Ангара-5М" на космодроме "Восточный". Продолжается серия безаварийных пусков: выводятся на орбиту спутники связи, пополняется метеорологическая группировка, крепнет международное сотрудничество – с Ираном, Китаем.

Наши земляки своим трудом и талантом помогают развивать ракетно-космическую отрасль, которая всегда будет стратегическим государственным приоритетом. От души желаю всем здоровья, благополучия, новых достижений и успехов во благо и на процветание Отечества!", - сказал Евгений Люлин.