Около 80% россиян на 1 апреля становились участниками розыгрышей Общество

По данным социологического агентства "Вебер" - проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы", 79% россиян когда-либо разыгрывали их близкие или знакомые.

При этом порядка 50% опрошенных сами не разыгрывают друзей и близких в День смеха 1 апреля.

Респонденты сообщили, что у большинства (76%) людей, с которыми им приходится общаться, тоже есть чувство юмора. При этом, сравнивая себя с другими, 58% считают, что их чувство юмора находится на таком же уровне, 27% полагают, что их чувство юмора развито лучше, а 7% — хуже.

Опрошенные россияне подчеркнули, что им важно, чтобы их супруг или супруга (83%), друзья (82%) и партнер в отношениях (73%) обладали чувством юмора. Немного реже опрошенным важно, чтобы чувством юмора были наделены их родственники (63%), коллеги (57%) и соседи (35%).

При этом почти треть респондентов в ходе опроса честно признались, что смеются исключительно из вежливости, когда им присылают или рассказывают шутку, которую они уже видели/слышали. Около половины опрошенных сказали, что не стесняются об этом заявить собеседнику.

Некоторые респонденты (8%) признались, что их шутки на 1 апреля приводили к плохим последствиям, а именно — недопониманию, обиде со стороны того, над кем пошутили, испорченному имуществу и даже физическим травмам. 57% отметили, что они действительно обижались на шутки в их сторону, а у 36% никогда такой обиды не было. При этом 55% придерживаются мнения, что шутить над коллегами и разыгрывать их уместно.

Изучение общественного мнения проводилось АНО "Диалог регионы" 20 марта 2024 года в сети методом River Sampling среди 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет.