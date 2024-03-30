Главный судебный пристав Нижегородской области проведет прием граждан по вопросам взыскания алиментов

Руководитель ГУФССП России по Нижегородской области - главный судебный пристав Нижегородской области полковник внутренней службы Александр Викторович Юдин проведет личный прием граждан по вопросам взыскания алиментов и иным категориям исполнительных производств, затрагивающих интересы детей.
Прием пройдет 4 апреля с 14 по 18 часов по адресу г. Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, д. 5а, корпус 1.
Записаться на прием к руководителю Главного управления ФССП России по Нижегородской области Юдину А.В. можно по телефону 8 (831) 223-29-82.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области информирует о том, что по всем вопросам, касающимся взыскания алиментов, граждане могут предварительно записаться на личный прием к главному судебному приставу Нижегородской области Юдину А.В., который проходит по четвергам с 14.00 до 18.00.
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