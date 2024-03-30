Мужчина утонул в озере в Борском районе Происшествия

Мужчина утонул на озере Кисленко в поселке Неклюдово Борском городском округе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, информация о происшествии поступила 1 апреля около 10 часов утра.

На место незамедлительно выдвинулись водолазы Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России.

В результате из воды было извлечено тело погибшего мужчины. Личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в городском округе Выкса.