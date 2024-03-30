Центр реабилитации диких животных будет создан в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр реабилитации редких видов животных, а также животных, которые пострадали в результате человеческой деятельности, планируется создать в Нижегородской области. Как сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, Центр разместится на подведомственном правительству Нижегородской области ГБУ НО "Государственное опытно-охотничье хозяйство" в Городецком муниципальном округе.

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Романа Воробьева, необходимость в создании центра назрела давно. В ведомство поступает более тысячи обращений от граждан и организаций о раненых животных, которым необходима помощь.

Министр отметил, что сначала будет сформировано техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по созданию Центра реабилитации. Далее определят объем работ по строительству вольеров и теплых помещений для животных, необходимый штат сотрудников. Кроме того, выполнят расчет объемов ежегодного финансирования, необходимого для содержания центра.

Подготовить проект центра планируется в 2024 году, строительство начнется в 2025 году. Средства на создание центра будут выделены из регионального бюджета.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ выступил с предложением открыть сеть центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных.