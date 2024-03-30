Более $400 млн составили гарантии по кредитам нижегородским предприятиям в 2023 году Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

По итогам прошлого года страховое покрытие экспортных кредитов от государства предприятиям Нижегородской области составило 416,6 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, страховое покрытие обеспечило АО "ЭКСАР" - государственное российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входящее в состав Российского экспортного центра (РЭЦ).

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, страхование экспортной деятельности необходимо для безопасности и стабильности бизнеса.

"Например, в случае длительной просрочки платежа, банкротства иностранного партнера, изменения законодательства, запрета на денежные переводы, народных волнений ЭКСАР обеспечивает возмещение до 95 процентов убытков при осуществлении политического риска и до 90 процентов - предпринимательского", - рассказал Максим Черкасов.

Согласно сообщению, нижегородские компании в "ЭКСАР" могут застраховать экспортный контракт, авансовые платежи, инвестиции, краткосрочные дебиторские задолжности, международный лизинг,а также гарантии, кредиты на пополнение оборотных средств или создание экспортного производства.

По данным "ЭКСАР" результаты работы организации превзошли плановые ожидания и стали реальны благодаря стратегической переориентации географии экспортных потоков. Оборот внешней торговли, поддержанных страховыми инструментами компании по всей стране, вырос на 31% и составил более 14 млрд долларов США. В общей сложности в прошлом году было поддержано более 670 компаний-участников ВЭД, 58,1% которых – предприятия МСП.

Дополнительная информация о программе поддержки размещена на сайте. Получить господдержку нижегородские предприниматели-экспортеры могут в Российском экспортном центре (РЭЦ) и в Центре поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ НО)

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" инициирован президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".