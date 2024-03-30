Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2024 17:21  [9] Конкурс на самую чистую территорию "Чисто.Культурно.ТОС" пройдет в Нижнем Новгороде
01 апреля 2024 17:05  [31] Знаковые объекты Нижнего Новгорода подсветят синим в поддержку детей с РАС
01 апреля 2024 16:56  [67] Нижний Новгород вошел в топ-3 городов-миллионников с высоким качеством городской среды
01 апреля 2024 16:53  [59] Иностранные водительские удостоверения будут действовать в России всего один год
01 апреля 2024 15:48  [123] ННГУ вошёл в консорциум по получению ценных карбоновых кислот из дешёвого сырья
01 апреля 2024 15:33  [129] Мэрия Нижнего Новгорода компенсирует аренду жилья для жителей аварийного дома на Волочильной
01 апреля 2024 14:54  [160] Ещё пять переливных переправ закрыты для движения в Нижегородской области
01 апреля 2024 14:39  [144] Три грузовых авто с гумпомощью отправились в зону СВО из Нижегородской области
01 апреля 2024 14:28  [144] Содержание наплавного моста через Суру в Нижегородской области обойдется в 10 млн рублей
01 апреля 2024 14:10  [171] Более 3 тысяч человек призовут в рамках весеннего призыва в Нижегородской области
Общество

Знаковые объекты Нижнего Новгорода подсветят синим в поддержку детей с РАС

01 апреля 2024 17:05  [31] Общество

Фото: Нижний800

Нижегородская область 2 апреля присоединится к международной акции "Зажги синим" в знак поддержки детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В этот день знаковые здания и скульптуры во многих городах мира в этот день подсвечивают синими прожекторами в поддержку дня распространения информации об аутизме, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей с РАС.

В Нижнем Новгороде с 19:00 до 23:00 фасады десяти известных культурных и архитектурных объектов также сменят цвет подсветки на синий.


2 апреля с 19:00 до полуночи планируется подсветить 10 значимых объектов Нижегородской области: Кремль, Нижегородскую ярмарку, телебашню, набережную Федоровского, стадион "Нижний Новгород", Академию Маяк им. Сахарова, Канавинский мост, колесо обозрения на пл. Сенной и Шуховскую башню.

Кстати, Нижний Новгород стал первым городом России, где была принята концепция комплексного сопровождения людей с РАС.

Она была утверждена 19 сентября 2019 года правительством Нижегородской области, в рамках её реализации создается доступная инфраструктура для людей с РАС. В частности, открыто три ресурсных центра: в сфере здравоохранения, сфере образования и в социальной сфере.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Акции Дети Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph