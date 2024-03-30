Знаковые объекты Нижнего Новгорода подсветят синим в поддержку детей с РАС Общество

Фото: Нижний800

Нижегородская область 2 апреля присоединится к международной акции "Зажги синим" в знак поддержки детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В этот день знаковые здания и скульптуры во многих городах мира в этот день подсвечивают синими прожекторами в поддержку дня распространения информации об аутизме, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей с РАС.

В Нижнем Новгороде с 19:00 до 23:00 фасады десяти известных культурных и архитектурных объектов также сменят цвет подсветки на синий.



2 апреля с 19:00 до полуночи планируется подсветить 10 значимых объектов Нижегородской области: Кремль, Нижегородскую ярмарку, телебашню, набережную Федоровского, стадион "Нижний Новгород", Академию Маяк им. Сахарова, Канавинский мост, колесо обозрения на пл. Сенной и Шуховскую башню.

Кстати, Нижний Новгород стал первым городом России, где была принята концепция комплексного сопровождения людей с РАС.

Она была утверждена 19 сентября 2019 года правительством Нижегородской области, в рамках её реализации создается доступная инфраструктура для людей с РАС. В частности, открыто три ресурсных центра: в сфере здравоохранения, сфере образования и в социальной сфере.