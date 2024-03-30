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Бизнес

Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на апрель 2024 года

01 апреля 2024 17:58  [84] Бизнес

Корпорация МСП подготовила для представителей бизнеса "Календарь предпринимателя" на апрель 2024 года. Календарь поможет сориентироваться в датах отчетов и уплаты сборов. Работа по поддержке бизнеса ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Апрель полон забот для предпринимателей. Второй месяц весны - это время квартальных отчетов и платежей, а ИП еще пора сдавать годовые декларации. Хоть отчетные даты многих платежей в связи с праздниками и переносятся на 2 мая, лучше не затягивать и не дожидаться последнего дня.

До 3 апреля:

· организации и ИП с сотрудниками направляют уведомление по НДФЛ сотрудников за период с 23 по 31 марта 2024 года.

До 5 апреля:

· организации и ИП с сотрудниками уплачивают НДФЛ сотрудников за период с 23 по 31 марта 2024 года (не требуется, если в этот период не было выплат).

До 15 апреля:

· организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в СФР «на травматизм» за февраль;

· организации с сотрудниками направляют в СФР заявление о подтверждении основного вида деятельности.

До 25 апреля:

· ИП на УСН сдают декларацию за 2023 год (внимание: форма обновилась);

· организации и ИП на УСН направляют уведомление для ЕНП о сумме аванса за I квартал;

· ИП на ОСН уплачивают аванс по НДФЛ за себя за I квартал; организации и ИП с сотрудниками сдают:

- расчет 6-НДФЛ за I квартал в налоговую инспекцию (внимание: форма обновилась);

- расчет по страховым взносам в налоговую за I квартал (поэтому можно не сдаватьперсонифицированные сведения);

- уведомление о суммах страховых взносов за март и НДФЛ за период с 1 по 22 апреля 2024 года в налоговую;

- сведения по взносам на травматизм ЕФС-1 в отделение СФР;

· организации, имеющие транспорт/недвижимость, направляют уведомление для ЕНП о суммах авансов по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество по кадастровой стоимости;

· организации и ИП, использующие водный объект по лицензии, сдают декларацию по водному налогу за I квартал;

· организации и ИП на ОСН и ЕСХН сдают декларацию по НДС (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

· организации на ОСН сдают декларацию по налогу на прибыль; производители подакцизных товаров сдают декларацию;

· организации и ИП на АвтоУСН, уплачивают налог; организации и ИП, которые не платят НДС, но проводили в I квартале операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости, сдают в налоговую отчет об операциях с ними.

28 апреля:

· срок уплаты налогов и страховых взносов, но в связи с выходными он

переносится на 2 мая. Также продлевается срок сдачи ИП на ОСН декларации 3-НДФЛ за прошлый год.

Рекомендуется также подготовиться к платежам 2 мая:

· ИП на УСН – налог за 2023 год;

· организации, имеющие недвижимость, транспорт и водные объекты –  аванс по налогу на имущество организаций / земельному / транспортному / водному налогу за I квартал;

· организации и ИП на УСН - аванс за I квартал;

· организации и ИП на ОСН и ЕСХН – НДС за I квартал;

· организации на ОСН – аванс по налогу на прибыль;

· организации и ИП, привлекающие работников – страховые взносы за март и НДФЛ за работников за период с 01.04.2024 по 22.04.2024;

· производители подакцизных товаров – акцизы;

· самозанятые – налог на профдоход за март.

Напомним, обо всех действующих мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес": 8(800)301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект МСП инициирован президентом России Владимиром Путиным. На территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
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