Юрий Шалабаев поручил уделить внимание благоустройству в Нижегородском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев провёл обход Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава города проверил состояние улиц Минина, Семашко, Ковалихинской и Варварской.

Юрий Шалабаев поручил привести все территории, где проводились работы ресурсоснабжающими организациями, в порядок, выполнив, так называемое, постоянное благоустройство.

"Основное внимание сконцентрировали на тех местах, где "ресурсники" проводили работу зимой. По моему поручению они должны переделать работу в постоянном формате до наступления лета. Есть вопросы и по состоянию фасадов домов. Здесь АТИ работает с собственниками. Если не помогут уведомления, то будем налагать соответствующие штрафы. Нередки случаи, когда муниципалитету приходится делать эту работу вместо собственников, после чего обращаемся в суд по взысканию направленных на ремонты средств. Также продолжаем работу по высадке деревьев взамен убранных аварийных на улицах Минина и Варварской, проводим сейчас конкурсные процедуры по отбору подрядной организации для этих работ. И это касается не только Нижегородского района, но и всего города, где высаживаем еще кустарники и сеем газон", – рассказал глава города.

Во время обхода к главе города обратилась нижегородка, проживающая в доме №17 по ул. Минина, с просьбой установить шлагбаум и сделать газон во дворе. По её словам, после сноса гаражей во двор стали заезжать чужие машины. Юрий Шалабаев поручил профильному заместителю Антону Максимову проработать вопрос благоустройства с подключением к работе местного ТСЖ.

Первый заместитель главы администрации Нижегородского района Родион Учаев подчеркнул, что работу по наведению порядка начали сразу после наступления подходящей погоды, а вынесенные главой города замечания взяты в работу.

"В настоящий момент ведется активная работа по рыхлению оставшегося снега, чтобы он быстрее "сошёл". Там, где снега уже нет, подрядная организация на объектах озеленения уже работает "под грабли", вычищает и собирает мусор. Как позволит погода, начнём подсеивать газон. Работаем вместе с дорожниками на прометание и поливку дорог, очищаем прибордюрные полосы, моем лавочки, урны, скамейки. При необходимости заменяем их", - отметил Родион Учаев.

Напомним, месячник по благоустройству пройдет в Нижнем Новгороде с 4 апреля по 15 мая.