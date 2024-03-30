Ведущие рестораторы по приглашению ОМК оценят общепит Выксы Общество

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Ведущие нижегородские рестораторы по приглашению Группы ОМК посетили город Выкса в Нижегородской области о оценили состояние местного общепита. Как сообщили в пресс-службе ОМК, совместно с Ассоциацией рестораторов Нижнего Новгорода прошло обсуждения возможностей перспективного сотрудничества. В частности, речь идет о консультациях для местных предпринимателей и будущих программ повышения квалификации.

Директор Ассоциации рестораторов области Алексей Беляев и ресторатор Роман Коклеев побывали на экскурсиях по выксунском заводу ОМК и городу. Специалисты отметили, что с удовольствием познакомятся с местными предпринимателями, работающими в сфере общественного питания, и проконсультируют их. Рестораторы также предложили организовать как для начинающих, так и опытных бизнесменов экскурсии по лучшим ресторанам Нижнего Новгорода, где выксунцы смогут посмотреть на новые подходы в гастрономии.

Специалисты ресторанного бизнеса, опираясь на свой многолетний опыт, отметили наличие свободной ниши стритфуда в Выксе. Возможен и поиск личной гастрономической идентичности – с этим также смогут помочь в ассоциации.

"Скажу сразу: потенциал для развития есть. Сейчас важно обратить внимание на историю города, старинные рецепты, фирменные блюда горожан. Молодым людям важно пробовать себя в этой сфере — так они смогут найти свое призвание, о котором, казалось бы, никогда и не подозревали. Развитие общепита тесно связано и с развитием самого города и туризма. Яркий пример — Нижний Новгород, который после 800-летия стал расцветать. Многие отрасли, в том числе и общепит, стали развиваться куда быстрее. Так может быть и в Выксе", - сказал директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексей Беляев.

Визит рестораторов из Нижнего Новгорода является частью комплексной программы развития Выксы, инициатором которой выступает группа ОМК вместе с администрацией города.

"Еда — это еще и форма диалога, и инструмент развития города. Поэтому мы пригласили главных экспертов региона для обсуждения перспектив и развития системы общественного питания в Выксе. Уже в этом году ОМК открывает новое кафе "Оранжерея" с современной русской кухней на набережной Верхне-Выксунского пруда. Кафе будет видовым – с красивым панорамным остеклением и зимним садом. Оно прекрасно подойдет для семейного отдыха. Я уверен, "Оранжерея" станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей города. На будущее у нас много планов, поэтому хотим узнать мнение экспертов, чтобы вывести общепит в Выксе на новый уровень", - отметил руководитель проекта разработки комплексной стратегии Выксы Константин Паливода.

Ранее сообщалось, что ОМК продлевает прием заявок на грантовый конкурс для волонтеров и НКО.