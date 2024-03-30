Нижегородские "Поезда здоровья" в апреле посетят 18 муниципалитетов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В апреле "Поезда здоровья" посетят 18 муниципальных образований Нижегородской области. Каждую неделю прием пациентов будут вести одновременно в пяти мобильно-диагностических комплексах.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, с 1 апреля бригады медиков работают в Ардатовском, Большемурашкинском и Городецком округах, г.о. Перевозский и г.о.г. Дзержинск. Жители этих муниципалитетов смогут пройти медицинские осмотры и выполнить исследования до 4 апреля включительно.

На следующей неделе мобильно-диагностические комплексы отправятся в Вадский и Княгининский округа, г.о.г. Кулебаки, г.о.г. Чкаловск и Сормовский район Нижнего Новгорода. На неделе с 15 по 18 апреля медики будут работать в Бутурлинском и Вачском округах, г.о. Сокольский, г.о.г. Арзамас и Московском районе Нижнего Новгорода.

Жители еще пяти муниципалитетов ожидают прибытия "Поездов здоровья" в период с 22 по 26 апреля. Медики посетят населенные пункты Гагинского, Ковернинского, Лукояновского и Сосновского округов, а также Автозаводского района Нижнего Новгорода.

"Задача "Поездов здоровья" – разгрузить амбулаторное звено и доставить медицинскую помощь даже в самые отдаленные деревни и села нашего региона. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" наши комплексы оснащены специальными модулями, где можно проводить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, сахарного диабета и многих других патологий. Пациенты не только получают консультации узких специалистов, но и проходят различные диагностические исследования. Так клиническая картина становится более полной, и доктор имеет возможность четко поставить диагноз", – пояснил главный врач Нижегородской областной клинической больницы Н.А. Семашко Сергей Богданов.

Ранее сообщалось, что пациенты "Поездов здоровья" чаще всего посещали терапевта, эндокринолога и гинеколога.