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Политика

Евгений Люлин: "Вы находитесь ближе всего к людям"

21 апреля 2024 09:40  [103] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем местного самоуправления. 

"Поздравляю с Днем местного самоуправления ветеранов и сотрудников органов МСУ, всех, кто трудится в муниципальных образованиях городов, округов, поселений Нижегородской области!

Вы находитесь ближе всего к людям. Именно к вам обращаются местные жители со своими вопросами, ждут оперативных решений и внимательного доброжелательного отношения. Вы оказываете реальную, деятельную помощь семьям участников специальной военной операции, сотрудничаете с волонтерскими организациями. Из этой работы, из ваших успехов на местах складывается авторитет и уважение людей к власти.

Перед местным самоуправлением сегодня стоят большие задачи. Цифровизация, привлечение талантливой молодежи на работу в органы местного самоуправления, развитие проектов инициативного бюджетирования, продвижения инициатив граждан. Уверен, что опыт, компетентность, неравнодушие специалистов органов местного самоуправления поможет решить самые сложные задачи. 

Благодарю вас за ваш труд! Желаю вам успехов, крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин МСУ Праздники
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