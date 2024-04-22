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Общество

Евгений Люлин: "Каждый год в этот день мы вспоминаем события на Чернобыльской АЭС"

26 апреля 2024 09:50  [77] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил обращение в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

"Уважаемые ветераны, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий и катастроф!

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Радиационному загрязнению подверглись огромные территории. Благодаря мужеству и самопожертвованию ликвидаторов, пожарных, спасателей, врачей удалось избежать распространения радиации, оказать необходимую помощь пострадавшим, избежать еще более трагических последствий", - говорится в тексте обращения.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем события на Чернобыльской АЭС, скорбим по умершим, отдаем дань памяти героям. События на Чернобыльской АЭС стали уроком для всего человечества, привлекли внимание к проблеме безопасности атомной энергии, заставили страны мира принять меры для предотвращения подобных аварий в будущем", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Памятные даты
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