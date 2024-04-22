Евгений Люлин: "Тысячи врачей и фельдшеров круглосуточно принимают вызовы, спешат оказать неотложную помощь людям"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работника скорой медицинской помощи.
"Уважаемые ветераны и работники службы скорой медицинской помощи! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тысячи врачей и фельдшеров круглосуточно принимают вызовы, спешат оказать неотложную помощь людям. К вам обращаются в самых сложных ситуациях и доверяют самое дорогое. От вашего профессионализма и ответственности зависит здоровье и даже жизнь пациентов.
Обновление системы службы скорой медицинской помощи, как и всего здравоохранения, является приоритетной задачей работы власти: пополняются автопарки скорой помощи, появляется новая медицинская техника. Развивается служба санавиации, медицины катастроф.
Благодарю вас за ваш нелегкий, но такой необходимый людям труд! Желаю вам успехов, здоровья, благополучия!", - сказал Евгений Люлин.
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