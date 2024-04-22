Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 апреля 2024 09:50  [77] Евгений Люлин: "Четкие и слаженные действия пожарных позволяют справиться с буйством стихии"
30 апреля 2024 09:42  [46] Наплавной мост через Суру в Пильнинском округе отремонтировали с опережением графика
30 апреля 2024 09:15  [98] Глеб Никитин: "Борьба с огнем с давних пор была одной из самых важных и ответственных миссий в нашей стране"
29 апреля 2024 15:43  [267] Детскую площадку по проекту "Вам решать!" установят к 1 мая в Московском районе
29 апреля 2024 14:58  [338] Эн+ украсил фасад Законодательного Собрания мультимедийной инсталляцией
29 апреля 2024 14:18  [289] Развитие северных округов Нижегородской области обсудили на конференции "СеверНО"
29 апреля 2024 12:55  [292] Ярмарка вакансий силовиков "Служу Отечеству!" пройдет в Нижнем Новгороде
29 апреля 2024 10:26  [310] Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Дети. Экология. Будущее"
28 апреля 2024 18:48  [452] Нижегородцы провели лекцию по музыкальной журналистике в Бухаре
28 апреля 2024 17:03  [441] Ремонт дороги по проекту "Вам решать!" начался на улице Учительской
Общество

Евгений Люлин: "Четкие и слаженные действия пожарных позволяют справиться с буйством стихии"

30 апреля 2024 09:50  [77] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем пожарной охраны.

"Уважаемые ветераны и сотрудники Государственной противопожарной службы России, а также добровольцы! Поздравляю вас с праздником – Днем пожарной охраны!

История пожарного дела в России началась в далеком 1649 году с царского "Наказа о градском благочинии": 375 лет прошло со дня появления первой пожарной команды, но традиции верности своему делу, смелости и мужества огнеборцев живы и сегодня", - говорится в тексте поздравления.

"Четкие и слаженные действия пожарных позволяют справиться с буйством стихии, спасти человеческие жизни и материальное имущество. Нередко рискуя собой, вы сохраняете благополучие людей. Проводя профилактические мероприятия, гарантируете безопасность.

Обеспечение сотрудников пожарной службы новейшей техникой для борьбы с огнем, создание правовых условий для поощрения добровольцев, участвующих в тушении лесных пожаров – одно из важных направлений работы законодателей и власти в целом.

Позвольте мне поблагодарить вас за ваш труд и пожелать вам здоровья, успехов, благополучия!", - сказал председатель нижегородского Заксобрания.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph