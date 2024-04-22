Евгений Люлин: "Четкие и слаженные действия пожарных позволяют справиться с буйством стихии" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем пожарной охраны.

"Уважаемые ветераны и сотрудники Государственной противопожарной службы России, а также добровольцы! Поздравляю вас с праздником – Днем пожарной охраны!

История пожарного дела в России началась в далеком 1649 году с царского "Наказа о градском благочинии": 375 лет прошло со дня появления первой пожарной команды, но традиции верности своему делу, смелости и мужества огнеборцев живы и сегодня", - говорится в тексте поздравления.

"Четкие и слаженные действия пожарных позволяют справиться с буйством стихии, спасти человеческие жизни и материальное имущество. Нередко рискуя собой, вы сохраняете благополучие людей. Проводя профилактические мероприятия, гарантируете безопасность.

Обеспечение сотрудников пожарной службы новейшей техникой для борьбы с огнем, создание правовых условий для поощрения добровольцев, участвующих в тушении лесных пожаров – одно из важных направлений работы законодателей и власти в целом.

Позвольте мне поблагодарить вас за ваш труд и пожелать вам здоровья, успехов, благополучия!", - сказал председатель нижегородского Заксобрания.