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Автобусный маршрут А-90 стал самым популярным в Нижнем Новгороде по итогам марта. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".
Согласно данным компании - оператора пассажирских перевозок ООО "Ситикард", в марте данным маршрутом воспользовалось больше всего пассажиров. В "пятерку" самых востребованных автобусов в областном центре также вошли Т-45, Т-81, А-48 и Т-83.
На трамвайных маршрутах самым популярных стал маршрут №417. Востребованы также у нижегородцев трамваи №№8, 21, 3 и 27.
Что касается троллейбусов, то в марте пассажиры чаще всего пользовались маршрутом №14. Среди наиболее популярных у пассажиров - маршруты № 31, 10, 13 и 4.
Ранее сообщалось, что маршрут автобуса А-2 изменится в Верхних Печёрах.
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