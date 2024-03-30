Почти 5,5 тысяч детей родилось в Нижегородской области с начала года

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области за 1 квартал 2024 года органами ЗАГС зарегистрировано 5 529 записей актов о рождении. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

Согласно информации, за этот период в регионе появилось на свет 3 147 мальчиков, 2 382 девочки. 

В первом квартале 2023 года было зарегистрировано 5 753 акта о рождении, добавили в ведомстве.

Кроме того, в 2024 году за три месяца в Нижегородской области было зарегистрировано 2 787 браков, и оформлено 2 012 разводов.  

Ранее сообщалось, что почти 20 тысяч нижегородских пар вступили в брак в 2023 году.

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Теги:
демография ЗАГС
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