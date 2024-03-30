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Происшествия

Нижегородское УФСБ задержало за взятки замначальника тыла УТ МВД по ПФО

02 апреля 2024 12:25  [99] Происшествия

Фото: УФСБ по Нижегородской области

На прошлой неделе сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали заместителя начальника тыла УТ МВД России по ПФО, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что сотрудник транспортной полиции организовал в своём управлении преступную схему по получению денежных средств за общее покровительство при проведении тендеров на заключение и приём работ по оборонным госконтрактам.

Как уточнили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, ещё в в декабре 2023 года был выявлен факт мошенничества при исполнении государственных контрактов по обслуживанию служебной техники со стороны руководителя коммерческой организации.

В рамках расследования уголовного дела выяснилось, что сотрудник УТ МВД России по ПФО получил от директора этой подрядной организации более 190 тысяч рублей за принятие акта выполненных работ, при том, что услуги были оказаны ненадлежащим образом.

В отношении должностного лица также было возбуждено уголовное дело - по статье "получение взятки в крупном размере".

В настоящее время региональное УФСБ ведёт расследование с целью выявить иные эпизоды и лиц, причастных к организованной фигурантом противоправной деятельности.

Руководство УТ МВД по ПФО назначило проведение служебной проверки. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, подчеркнули в Управлении на транспорте.

 

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Теги:
Взятки МВД ФСБ
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