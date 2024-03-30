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Общество

Доброволец СВО: "Сплоченность выходит на новый уровень. Вместе мы – сила!"

02 апреля 2024 14:13  [66] Общество

Фото: Дом народного единства

Группа нижегородских добровольцев отправилась на подготовку к участию в СВО. У пункта отбора новобранцы получили все необходимое, в том числе комплекты дополнительного тактического снаряжения. Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Правительство Нижегородской области установило региональную выплату в 500 тысяч рублей для военных специалистов, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ от региона с 1 марта 2024 года и принимаются во вновь формируемые подразделения. В итоге с учетом федеральной выплаты общий размер материальной поддержки для таких специалистов составит 695 тысяч рублей.

Кроме того, действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Настроение у добровольцев боевое. У одних за плечами — служба в армии, у других — карьера военнослужащего.

"Боевой опыт у меня есть. Служил восемь лет по контракту на территории Чеченской Республики. И вот снова встаю на защиту Родины. Еду на помощь своим друзьям, товарищам. Самое главное, что родные отнеслись с пониманием и уважением к моему решению", - сказал нижегородский доброволец.

Еще один участник группы добровольцев — футбольный фанат из Краснодарского края. Его в нижегородский пункт отбора привело желание быть ближе к своим друзьям, таким же футбольным болельщикам.

"Я не хочу, чтобы домой ворвались нацбаты. Поэтому решил встать на защиту своего дома. Иду в родной батальон из футбольных болельщиков, много ребят подтянул с собой. Сплоченность выходит на новый уровень, и это не может не радовать. Вместе мы – сила! Победа будет за нами!", - сказал доброволец из Краснодарского края.

Сначала контрактников направят в учебную часть на боевое слаживание, где под руководством инструкторов они получат необходимые знания и навыки.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
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