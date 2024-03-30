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Общество

Двадцать домиков установили в сквере на площади Горького для ярмарки "Секреты мастеров"

02 апреля 2024 15:07  [75] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Двадцать домиков установили в сквере на площади Горького для работы ярмарки "Секреты мастеров" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

По информации департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода, ассортимент ярмарки обновляется каждые две недели.

Нижегородцы и гости города смогут приобрести изделия мастеров ручной работы и продовольственную продукцию от нижегородских производителей.

Представленные на ярмарке товары, в том числе, рассчитаны на ценителей ручной работы, натуральных экологичных изделий и необычных вещей. Так, в одном из домиков есть изделия из джута и хлопкового шнура.

Ярмарка работает ежедневно с 10.00 до 19.00.

Напомним, в 2022 году Нижний Новгород одержал победу в федеральном конкурсе Ростуризма по обустройству туристических центров городов. Речь идет о туркоде, который предусматривает оформление территорий специальными вывесками, архитектурной подсветкой, единой навигацией и так далее. Площадь Горького стала одной из локаций, где были реализованы эти мероприятия. 

 

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Теги:
Туризм Ярмарка
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