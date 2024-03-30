Двадцать домиков установили в сквере на площади Горького для ярмарки "Секреты мастеров"

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Двадцать домиков установили в сквере на площади Горького для работы ярмарки "Секреты мастеров" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
По информации департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода, ассортимент ярмарки обновляется каждые две недели.
Нижегородцы и гости города смогут приобрести изделия мастеров ручной работы и продовольственную продукцию от нижегородских производителей.
Представленные на ярмарке товары, в том числе, рассчитаны на ценителей ручной работы, натуральных экологичных изделий и необычных вещей. Так, в одном из домиков есть изделия из джута и хлопкового шнура.
Ярмарка работает ежедневно с 10.00 до 19.00.
Напомним, в 2022 году Нижний Новгород одержал победу в федеральном конкурсе Ростуризма по обустройству туристических центров городов. Речь идет о туркоде, который предусматривает оформление территорий специальными вывесками, архитектурной подсветкой, единой навигацией и так далее. Площадь Горького стала одной из локаций, где были реализованы эти мероприятия.
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