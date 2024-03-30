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Бизнес

Центры "Мой бизнес" Нижегородской области и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве

03 апреля 2024 09:02  [112] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центры "Мой бизнес" Нижегородской области и Луганской народной республики заключили соглашение о сотрудничестве в ходе гуманитарной миссии "Мой бизнес помогает". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что у региона большой опыт развития инфраструктуры поддержки бизнеса.

"В нашей области мы выстроили масштабную и эффективную систему поддержки бизнеса – у нас работают 38 филиалов центра "Мой бизнес", где предприниматели даже из отдаленных деревень и сел могут получить экспертную помощь. И мы рады помочь коллегами из новых регионов наладить взаимодействие с бизнесом с учетом российского законодательства и возможностей, которые дает нацпроект "Малое и среднее предпринимательство", - сказал Андрей Саносян.

Документ подписали руководитель регионального центра "Мой бизнес" Николай Данилов и руководитель центра "Мой бизнес" Луганской народной республики Филипп Дробиняк. Основная цель соглашения – ускорение интеграции луганской инфраструктуры поддержки бизнеса в общероссийскую систему. Кроме того, сотрудники нижегородского центра "Мой бизнес" будут обучать луганских коллег.

"Коллеги из новых регионов только начинают работу по государственной поддержке бизнеса в своих областях. Поэтому мы будем рады поделиться своим опытом. Мы уже ждем представителей центра на очные занятия, в ходе которых расскажем, как скорее внедрить механизмы господдержки бизнеса, включиться в программы по развитию инвестиционной привлекательности, реализовать возможности национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт". Кроме того, хотим помочь коллегам перестроиться и адаптироваться к новой работе, чтобы они чувствовали руку помощи и знали, что мы всегда рядом", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам Максима Черкасова, обучение также будет включать направление, связанное с информированием предпринимателей о возможностях и мерах поддержки бизнеса.

Он также рассказал, что нижегородский бизнес не остается в стороне и совместно с Домом народного единства помогает жителям новых территорий и бойцам, которые несут там службу. "Например, предприниматели из Арзамаса уже неоднократно отправляли гуманитарную помощь на Донбасс. В этот раз они привезли вещи, продукты и строительные материалы на сумму более 4 миллионов рублей. Кроме того, благодаря пожертвованиям закупаются снаряжение, технические средства, необходимые вещи", - отметил Максим Черкасов.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).

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Теги:
бизнес Донбасс Предприниматели
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