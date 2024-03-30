Новый павильон для проведения выставок появится на Нижегородской ярмарке Общество

Фото: Нижегородская ярмарка

Новый временный павильон для проведения выставок и конгрессов начали возводить на Нижегородской ярмарке, сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, в новом здании планируется проведение ряда мероприятий конференции ЦИПР, а также других событий, которые состоятся на ярмарке весной - летом 2024 года.

Отмечается, что временный павильон будет задействован до сентября, а затем сооружение демонтируют.

Ранее сообщалось, что Нижегородскую ярмарку за три года посетило около 1 млн человек.