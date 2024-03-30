Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 апреля 2024 11:10  [66] Сумма штрафов за неоплаченную парковку в Нижнем Новгороде в 2024 году составила почти 28 млн рублей
03 апреля 2024 10:56  [75] Специалисты "Т Плюс" рассказали старшеклассникам нижегородского лицея №38 о профессии энергетика
03 апреля 2024 10:34  [122] Новый павильон для проведения выставок появится на Нижегородской ярмарке
03 апреля 2024 10:12  [107] Росгвардейцы встретились с родственниками погибших товарищей в нижегородском Парке Победы
03 апреля 2024 09:23  [146] Нижегородские ИТ-компании и ИП смогут вернуть 100% НДФЛ за привлеченных специалистов из других регионов
02 апреля 2024 19:01  [342] Нижегородские школьники могут пройти онлайн-отбор в ГИТИС
02 апреля 2024 18:53  [396] Нижегородская "Молочная кухня" начала выпуск йогуртов с малиной и персиком
02 апреля 2024 18:37  [255] Лестницы и подпорные стены ДК химиков в Дзержинске облицуют карельским гранитом
02 апреля 2024 17:58  [272] Акция по сбору электроники "ЭлектроВесна" стартовала в Нижегородской области
02 апреля 2024 17:44  [262] Глеб Никитин поздравил жителей Республики Беларусь с Днём единения народов
Общество

Новый павильон для проведения выставок появится на Нижегородской ярмарке

03 апреля 2024 10:34  [122] Общество

Фото: Нижегородская ярмарка

Новый временный павильон для проведения выставок и конгрессов начали возводить на Нижегородской ярмарке, сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, в новом здании планируется проведение ряда мероприятий конференции ЦИПР, а также других событий,  которые состоятся на ярмарке весной - летом 2024 года.

Отмечается, что временный павильон будет задействован до сентября, а затем сооружение демонтируют.

Ранее сообщалось, что Нижегородскую ярмарку за три года посетило около 1 млн человек.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ярмарка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph