Стратсессия по развитию российско-белорусских отношений прошла в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Единение народов России и Беларуси стало темой стратегической сессии, которая состоялась 2 апреля на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" в Нижнем Новгороде.

Во встрече приняли участие активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты", а также студенты нижегородских вузов – лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова и Института международных отношений и мировой истории университета им. Н.И. Лобачевского.

Участники отметили, что молодежь играет важную роль в укреплении дружеских связей между государствами, в сохранении исторического и духовного наследия и культурного единения.

На стратсессии молодые активисты обсудили предложения по сотрудничеству двух стран по следующим направлениям: культура, студенческий туризм, патриотизм и демография.

Например, для укрепления духовного единения народов прозвучали предложения о проведении фестиваля культур "Россия – Белоруссия" и ежегодных союзных игр.

Также проработали вопрос улучшения условий студентов из Беларуси, обучающихся в Нижнем Новгороде. В частности, обсудили предложения по мерам поддержки будущих родителей.

Итоги работы стратсесии подвел модератор встречи, руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

"Мы всегда были и будем братскими народами, Россия и Беларусь укрепляют свои отношения в рамках Союзного государства. И это сотрудничество развивается по самым различным направлениям. Одной из важнейших сфер является работа с молодежью. Участие в общих проектах, обмен опытом, поддержка молодежных инициатив делает нас еще ближе друг к другу и помогает нашему совместному развитию, помогает развиваться и строить вместе свое будущее в уважении и дружбе", - отметил руководитель МГЕР.

Все участники сошлись во мнении, что в дальнейшем нужно продолжать такие мероприятия, потому что они объединяют молодежь обеих стран.

"У России и Беларуси много общего – многовековая общая история, общая культура. И эти связи надо сохранять, развивать. Сегодня было очень интересно, ребята предлагали много идей, наработок. Я бы с удовольствием принял участие в совместных проектах с нашими белорусскими друзьями", - поделился молодогвардеец Кирилл Опекунский.

Напомним, 2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси – праздник, символизирующий общность судеб и многовековую дружбу двух братских народов. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества России и Беларуси, в основу которого было положено единение экономического пространства и законодательной базы двух стран.