Новые камеры фиксации нарушений ПДД заработали на Канавинском мосту Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новые камеры начали фиксировать нарушения правил дорожного движения на Канавинскому мосту в направлении заречной части Нижнего Новгорода.

Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Согласно информации, на данном участке установлены знаки движения по полосам.

Движение по мосту с левой полосы, при включенной дополнительной секции светофора, возможно только налево, на улицу Советскую, в то время как со средней и крайней правой полосам разрешено движение только направо в направлении улицы Самаркандской.

Несоблюдение данных требований дорожных знаков станут фиксировать новые камеры.

Кроме того, в ведомстве напомнили о запрете движения грузового транспорта по Канавинскому мосту. Кроме указанных нарушений новые комплексы также будут фиксировать превышение установленной скорости, проезд на "красный" и пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора.

Ранее сообщалось, что еще 55 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД появится в Нижегородской области.