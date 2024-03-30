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Общество

Нижегородская область завоевала награды I Всероссийской премии "Туристические города"

03 апреля 2024 13:57  [115] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область удостоилась нескольких наград I Всероссийской премии "Туристические города".  

Как сообщает министерство туризма и промыслов региона, премия была организована для развития и продвижения отечественного туризма и индустрии гостеприимства в муниципальных образованиях.

Всего за право быть лучшими боролись 56 городов в 38 субъектах России. На премии было представлено 22 номинации.

Нижний Новгород получил гран-при в номинации "Город детского туризма", завоевал первое место в номинациях "Город устойчивого развития туризма" и "Город молодежного туризма", а также получил второе место в номинациях "Город конгрессно-выставочной деятельности" и "Лучший туристский маркетинг города".
        

Чкаловск победил в номинации "Город культурно-познавательного туризма", а Городец стал лучшим в номинации "Город музейного туризма". Выкса удостоилась двух серебряных наград в номинациях "Город промышленного туризма" и "Город креативного туризма".

Отдельная награда досталась Нижегородской ярмарке. Её признали лучшей площадкой для проведения мероприятий событийного туризма в специальной номинации попечительского совета премии "Туристические города".

Напомним, ранее Нижегородскую ярмарку признали "Площадкой года" на премии EFEA Awards.
 
СПРАВКА

I Всероссийская премия "Туристические города" является частью проекта #ПораПутешествоватьПоРоссии. Проект объединяет несколько федеральных туристических премий, ряд образовательных проектов и сообщества профессионалов туристической отрасли.

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Теги:
Награды Туризм
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