Участник СВО из Нижнего Новгорода: "Мы делаем все, чтобы приблизить нашу победу" Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородец с позывным "Вискас" принимает участие в СВО в составе разведывательного батальона. С 2014 года военнослужащий пристально следит за ситуацией в Донецкой и Луганской народных республиках. Несколько лет вел активную волонтерскую деятельность – собирал гуманитарные грузы для военных подразделений. После объявления частичной мобилизации принял решение заключить военный контракт.

"Решение принять участие в СВО в качестве военнослужащего пришло постепенно. Оно сложилось из множества факторов. Но все-таки есть и то, что я могу выделить. И это однозначно "Аллея ангелов" в Донецке. Место произвело на меня неизгладимое впечатление", - делится доброволец.

К заключению контракта доброволец подошел взвешенно. По словам военнослужащего, он заранее знал, где будет проходить службу. Наш герой рассказал, что его подразделение сформировано из таких же, как он, футбольных болельщиков.

"Коллектив для футбольных болельщиков играет важную роль. Большое значение он имеет и для военных. Это чувство плеча. Когда вы доверяете друг другу. Когда вы можете положиться друг на друга. Когда вы прикрываете друг друга. Я очень благодарен людям, которые меня окружают. Мы все верим в то, что делаем", - объясняет нижегородец.

Сейчас военнослужащий занимается подготовкой новобранцев. Параллельно проходит слаживание в группе, с которой предстоит работать в зоне специальной военной операции.

Правительство Нижегородской области установило региональную выплату в 500 тысяч рублей для военных специалистов, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ от региона с 1 марта 2024 года и принимаются во вновь формируемые подразделения. С учетом федеральной выплаты общий размер материальной поддержки для таких специалистов составит 695 тысяч рублей. Кроме того, действующий в Нижегородской области военный социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

"Моя задача как участника СВО – чтобы это закончилось. Мы делаем все для того, чтобы приблизить нашу победу", - говорит военнослужащий.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.