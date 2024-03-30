Двенадцать мостов затоплено в Нижегородской области по данным на 3 апреля Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области затоплено 12 низководных мостов и 28 приусадебных участков. Такие данные 3 апреля сообщили в ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, два моста затоплено в Починковском округе: низководный мост р. Алатырь, с. Кочкурово, низководный мост р. Рудня, с. Дивеев Усад.

В Кстовском округе затоплен один низководный мост - р. Кудьма, подсобное хозяйство "Кудьма".

В Гагинском округе под водой 3 низководных моста: низководный мост в с. Соболево, низководный мост в с. Никольское, низководный мост в с. Мишуково.

В Борском городском округе ушел под воду один низководный мост - р. Линда, с. Остреево.

В городском округе Семеновский затоплено 2 низководных моста в поселке Керженец.

В городском округе Навашинский затопило один низководный мост в с. Ломовка.

В городском округе Арзамас затоплены низководный мост в с. Заречное, низководный мост в с. Марьевка.

Также в этом округе затоплено 28 придомовых территорий в с. Чернуха.

Отмечается, что все вопросы жизнеобеспечения населения всех районах предусмотрены. Решены вопросы противопожарного, продовольственного и медицинского обеспечения.

Ранее сообщалось, что мост затопило в Гагинском районе.