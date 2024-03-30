Двенадцать мостов затоплено в Нижегородской области по данным на 3 апреля

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В Нижегородской области затоплено 12 низководных мостов и 28 приусадебных участков. Такие данные 3 апреля сообщили в ГУ МЧС по региону.
Согласно информации, два моста затоплено в Починковском округе: низководный мост р. Алатырь, с. Кочкурово, низководный мост р. Рудня, с. Дивеев Усад.
В Кстовском округе затоплен один низководный мост - р. Кудьма, подсобное хозяйство "Кудьма".
В Гагинском округе под водой 3 низководных моста: низководный мост в с. Соболево, низководный мост в с. Никольское, низководный мост в с. Мишуково.
В Борском городском округе ушел под воду один низководный мост - р. Линда, с. Остреево.
В городском округе Семеновский затоплено 2 низководных моста в поселке Керженец.
В городском округе Навашинский затопило один низководный мост в с. Ломовка.
В городском округе Арзамас затоплены низководный мост в с. Заречное, низководный мост в с. Марьевка.
Также в этом округе затоплено 28 придомовых территорий в с. Чернуха.
Отмечается, что все вопросы жизнеобеспечения населения всех районах предусмотрены. Решены вопросы противопожарного, продовольственного и медицинского обеспечения.
Ранее сообщалось, что мост затопило в Гагинском районе.
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