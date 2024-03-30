Круглый стол "Быть знаменитым - некрасиво? Личный бренд и этика" прошел в КУПНО Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) состоялся круглый стол "Быть знаменитым - некрасиво? Личный бренд и этика".

В мероприятии приняли участие министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, руководитель отдела по делам молодежи Нижегородской епархии иерей Андрей Бандин, проректор КУПНО Иван Калмыков, заместитель руководителя управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу Татьяна Павельева, заместитель руководителя отдела по делам молодежи, координатор волонтерского движения Нижегородской епархии Александр Вихарев, методолог Центра управления регионом Нижегородской области Мария Розова, специалист по работе с социальными сетями и личным брендом Центра управления регионом Нижегородской области Анастасия Россомахина, журналист и политический обозреватель Андрей Вовк, журналист и блогер Наталья Лисова, медицинский клинический психолог Зоя Большакова, представитель православного клуба "Христанки" Христина Богуславская, руководитель медиашколы и молодежного СМИ "Пилот медиа" Наталья Рыжкова.

"Корпоративный университет правительства Нижегородской области – не только центр трансформации государственной службы и обучения сотрудников госсектора, но и дискуссионная площадка для обмена мнениями по самым разным актуальным темам", - отметила Екатерина Лебедева.

Она рассказала, что в Год семьи при поддержке правительства Нижегородской области в КУПНО совместно с Нижегородской епархией запланировано проведение цикла дискуссионных мероприятий по обсуждению проблематики ценностей современного общества.

Первый круглый стол в цикле был посвящен вопросам этики публичности. В чем миссия людей, которые позиционируют себя как источники новостей? Где граница между публичным и приватным в цифровом мире и как не перейти эту границу? В чем отличие информационной безопасности и информационной гигиены? В ходе круглого стола обсуждались эти и другие вопросы, актуальные в постиндустриальном мире.

"С точки зрения церкви рассказывать о своих добрых делах в СМИ и социальных сетях допустимо и даже полезно, если это делается не ради тщеславия и личной выгоды, а ради того, чтобы побудить своим примером других к благотворительности. Люди часто ориентируются на пример большинства и, если они видят, что этот пример положительный, мы такое можем только приветствовать", - отметил руководитель отдела по делам молодежи Нижегородской епархии иерей Андрей Бандин.

По словам клинического психолога Зои Большаковой, сейчас в российском обществе происходит интересный процесс - не формирования новых ценностей, а возрождения традиционных. В публичное пространство активно возвращаются подзабытые в 90-е годы темы народного единения, семейных традиций, взаимопомощи, патриотизма, волонтерства, любви к Родине.

Эксперты ЦУР Нижегородской области Мария Розова и Анастасия Россомахина рассказали о работе Центра управления регионом по продвижению в социальных сетях контента, посвященного работе органов исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственных организаций. ЦУР отрабатывает сообщения жителей региона о проблемах, поступившие через соцсети, проводит обучение работе в медиа для сотрудников госсектора, анализирует состояние информационного поля для выявления рисков при принятии системных управленческих решений, привлекает блогеров к участию в различных социальных проектах.