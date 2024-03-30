Строительство инженерной инфраструктуры началось на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске Экономика

Фото: Кирилл Мартынов ИА "Время Н"

Строительство инженерной инфраструктуры началось на территории государственной площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области. Старт работ ознаменован закладкой в основание новой инфраструктуры капсулы времени. Управляющей компанией особой экономической зоны является АО "Корпорация развития Нижегородской области".

"Экспертный совет ОЭЗ уже одобрил бизнес-планы 27 компаний, из которых статус резидента получили 25 организаций с заявленным объемом инвестиций почти в 60 миллиардов рублей. Потенциальные резиденты – еще 13 компаний. Всего в ближайшие пять лет намерены привлечь на площадку более сотни инвесторов. Планируется полностью загрузить производственные мощности площадки и создать 7 000 рабочих мест. Мы видим большой интерес компаний. Нам поступают заявки от предприятий не только химической отрасли, но также от машиностроительных и информационно-технологических компаний. Одно из важнейших условий развития ОЭЗ – качественная инфраструктура", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В церемонии закладки капсулы времени приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, директор департамента регионального развития министерства экономического развития РФ Виталий Алтабаев, генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, глава Дзержинска Иван Носков и резиденты особой экономической зоны.

"На сегодняшний день площадь ОЭЗ "Кулибин" составляет 724 гектара, из них около 310 гектаров – территории существующих промпредприятий, обеспеченные инфраструктурой. Около 416 гектаров – это государственная площадка, на которой раньше производственная деятельность не велась, инфраструктура на ней будет создаваться с нуля. С закладки капсулы времени начинается большая работа по комплексному освоению этой территории. Здесь будут построены более восьми километров дорог, сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, телекоммуникации, локальные очистные сооружения. Также на территории планируем построить корпуса для резидентов, у которых нет либо времени, либо средств на то, чтобы строить производства с нуля, и жилой микрорайон для сотрудников предприятий", – рассказал Андрей Саносян.

Виталий Алтабаев отметил, что ОЭЗ "Кулибин" - одна из самых молодых и динамично развивающихся особых экономических зон в стране.

"За четыре года работы она стала новой точкой роста благодаря эффективной и слаженной работе правительства Нижегородской области и управляющей компании ОЭЗ. Реализация таких передовых проектов с внедрением уникальных технологий крайне важна для несырьевого роста экономики, развития предложения и укрепления технологического суверенитета России. Это задачи, поставленные перед нами президентом страны. Высоко оцениваем динамику и результаты проделанной работы", – сказал представитель Министерства экономического развития РФ.

В рамках работ по созданию инфраструктуры ОЭЗ правительство Нижегородской области, Корпорация развития региона и ООО "Тосол-Синтез" подписали соглашение о строительстве на территории ОЭЗ энергоцентра на базе газопоршневых установок мощностью 24 МВт. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей. Завершить реализацию проекта планируется в 2028 году. Новый энергоцентр позволит увеличить мощности уже имеющейся электросети для действующих и потенциальных резидентов.

"Благодаря новой инфраструктуре особая экономическая зона должна стать максимально привлекательным местом для инвесторов, где они смогут получить все необходимое для старта проекта – производственные помещения, возможности для проведения прикладных научных исследований, а в перспективе – и для обеспечения жильем своих сотрудников", - подчеркнул Евгений Люлин.

Игорь Ищенко отметил, что старт строительства инженерной инфраструктуры является важной вехой в истории особой экономической зоны "Кулибин".

"Резидентам не придется самостоятельно заниматься вопросами обеспечения своих предприятий ресурсами, на площадке уже будут готовы необходимые коммуникации. Всего мы рассчитываем привлечь в ОЭЗ свыше сотни инвесторов, а в целом "Кулибин" к 2030 году призван обеспечить объемы производства на уровне 1,5 процента валового регионального продукта", – сказал Игорь Ищенко.

"Особая экономическая зона "Кулибин" стала флагманом развития промышленного комплекса Дзержинска. Сегодняшнее событие – это, безусловно, еще один большой и уверенный шаг к дальнейшему наращиванию производственного комплекса всей Нижегородской области. В продукции дзержинского химического комплекса заинтересованы предприятия всей России. Благодарю Корпорацию развития Нижегородской области за эффективную и планомерную поддержку дзержинского химпрома", – отметил Иван Носков.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории г.о.г. Дзержинск. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% – в следующие 5 лет и 14,5% – в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.