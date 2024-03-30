Дмитрий Кабайло возглавил министерство спорта Нижегородской области Политика

Фото: Анастасия Макарычева

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Дмитрия Кабайло министром спорта региона.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, до этого момента он занимал должность заместителя министра внутренней политики Нижегородской области.

Дмитрий Кабайло более 8 лет работал в коммерческих организациях, в том числе на руководящих должностях, около 5 лет занимал должность председателя общественной организации "Федерация баскетбола г. Нижнего Новгорода", более 3 лет являлся первым заместителем руководителя и политическим консультантом регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

С 26 октября 2021 года был заместителем министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. Участвовал в создании Дома народного единства – крупнейшего в регионе института взаимодействия с гражданским обществом. Кроме того, Дмитрий Кабайло организовал ряд крупных мероприятий федерального уровня.

Напомним, что Екатерина Парилова была назначена и.о. главы минспорта Нижегородской области после того, как Александр Кононов покинул пост министра спорта Нижегородской области по собственному желанию.