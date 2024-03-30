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Общество

Фонд "Защитники Отечества" запустил на Госуслугах раздел по мерам поддержки ветеранов СВО

04 апреля 2024 13:04  [97] Общество

По поручению президента Российской Федерации фонд "Защитники Отечества" совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запустил на портале Госуслуг специализированный раздел, посвященный мерам поддержки ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.

Раздел содержит подробное описание мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровней, а также ответы на наиболее популярные вопросы. 

Предусмотрен раздел с описанием мер поддержки и для действующих военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. 

Робот Макс на портале Госуслуг теперь может рассказать обо всех направлениях работы фонда, дать моментальные ответы на типичные вопросы от ветеранов и их родственников.

"Мы делаем многое для того, чтобы наши герои могли получать оперативно всю интересующую их достоверную информацию, а также обратиться к нам за помощью в удобном для них режиме. Внедряемая нами современная цифровая система, позволит, в том числе, собирать отзывы о качестве предоставляемых мер поддержки, чтобы мы могли оперативно реагировать на сложные ситуации. Благодарим Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России во главе с Максутом Шадаевым за помощь в ее создании. Мы продолжим совместную работу в рамках реализации проекта по цифровизации деятельности фонда", - отметила председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

С 1 мая 2024 года начнет работать и новый сайт фонда "Защитники Отечества", созданный на технологической платформе Госуслуг. На нем будут представлены новостные разделы и анонсы мероприятий фонда, информационные блоки по направлениям социального и медицинского сопровождения, трудоустройства и обучения, юридическая помощь, общественные и благотворительные проекты, электронная приемная.

"Наша задача — создать комфортную цифровую систему для ветеранов спецоперации и их родных. Совместно с фондом мы подготовили полный каталог всех доступных мер социальной поддержки и разместили его на Госуслугах. В зависимости от региона и категории заявителя пользователь сможет получить максимально персонализированную информацию о доступных ему мерах. Сейчас совместно с коллегами из фонда мы оптимизируем процессы получения помощи для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Им должно быть просто и удобно получать меры поддержки в цифровом формате, прямо на телефоне" - сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. 

На первой кнопке короткого номера "117" "горячей линии"Министерства обороны Российской Федерации в тестовом режиме начала работу служба поддержки фонда "Защитники Отечества". Сотрудники контакт-центра принимают и обрабатывают обращения. С 29 февраля контакт-центр фонда принял уже более 20 тысяч обращений. Он работает в 88 субъектах РФ, кроме Москвы, где доступен московский Единый центр поддержки ветеранов СВО.

Напомним, фонд "Защитники Отечества" создан по поручению президента России Владимира Путина. Основная его цель — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе, в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов. Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.

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Теги:
Госуслуги СВО
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