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Общество

СЗ "Норд-Инвест" будет развивать территорию в границах улиц Генкиной и Ашхабадской

04 апреля 2024 16:11  [42] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО СЗ "Норд-Инвест" признано победителем торгов на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, застройщик за счет собственных средств проведет расселение ветхих домов в границах КРТ на площади 2,14 га. Общая стоимость работ по переселению граждан из аварийного фонда составит порядка 418,7 млн рублей.

Кроме того, проект предусматривает строительство детского дошкольного учреждения.

Ранее собственники и наниматели домов в границах квартала улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской провели общественные обсуждения по проекту КРТ.

Напомним также, что более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
КРТ Советский район
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