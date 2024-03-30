СЗ "Норд-Инвест" будет развивать территорию в границах улиц Генкиной и Ашхабадской Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО СЗ "Норд-Инвест" признано победителем торгов на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, застройщик за счет собственных средств проведет расселение ветхих домов в границах КРТ на площади 2,14 га. Общая стоимость работ по переселению граждан из аварийного фонда составит порядка 418,7 млн рублей.

Кроме того, проект предусматривает строительство детского дошкольного учреждения.

Ранее собственники и наниматели домов в границах квартала улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской провели общественные обсуждения по проекту КРТ.

Напомним также, что более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе Нижнего Новгорода.