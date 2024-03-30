Месячник по благоустройству проходит во всех районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С 4 апреля в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству.

Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, работы по уборке улиц и тротуаров проходят во всех районах города.

По словам главы департамента Андрея Житникова, приводить в порядок Нижний Новгород после зимы коммунальные службы начали еще в начале марта, задолго до официального старта месячника. За это время было вывезено около 2 тысяч кубометров мусора.

"С началом благоустройства работы усиливаем. На данный момент у нас сформированы дорожные бригады, задействовано более тысячи рабочих. Прорабатываем вопрос об увеличении количества дорожников. Кроме того, организована бригада по ремонту дорожных знаков, светофоров. В комплекс работ входит очистка, покраска и частичная замена стоек на оцинкованные", - рассказал Андрей Житников.

"В первую очередь уборка города – это, конечно, безопасность. Мы обрезаем сухие ветки деревьев или те, которые нависают на проводах, спиливаем аварийные деревья, особенно те, которые представляют опасность. Восстанавливаем малые архитектурные формы. Работы ведутся в круглосуточном режиме", - поделился заместитель директора МБУ "Центр" Александр Куценко.

В Приокском районе дорожные рабочие очищают прибордюрные полосы на проспекте Гагарина, улице Ларина и Мызинском мосту, моют ограждения безопасности и остановочные павильоны на Анкудиновском шоссе и улице 40 лет Октября.

В Нижегородском районе также ведутся работы по уборке территорий улиц и общественных пространств. Подрядчик работает на улицах Малой Ямской, Володарского, Верхне-Печерской, Деловой, на набережных Федоровского и Гребного канала, в скверах Звездинский, Добролюбова, Ковалихинский, Нестерова, Свердлова и др.

В Автозаводском районе до конца месячника по благоустройству запланированы к уборке и мойке 257 км прибордюрных полос автомобильных дорог, 39 тысяч метров ограждений безопасности и шумозащитных экранов, 106 остановочных павильонов. Также от мусора в районе будет расчищено более 7,2 тыс кв.м газонов, отремонтировано 85 детских и 22 спортивных площадки, ликвидировано 10 несанкционированных свалок и др.

Работы по очистке бортового камня выполнены в Ленинском районе на проспекте Ленина, транспортной развязке проспекта Ленина и Комсомольского шоссе, улицах Героя Чугунова, Менделеева, Таганской, Подводников, Молитовской, Комсомольской площади и Комсомольского шоссе, Восточном проезде и других участках улично-дорожной сети района.

В Московском районе на Московском и Сормовском шоссе, проспекте Героев, Бурнаковском проезде, дублере Сормовского шоссе, улицах Рябцева и Ярошенко идет промывка колесоотбойного бруса и ограждений безопасности. На центральных улицах Куйбышева, 50 лет Победы, Страж революции, Бурнаковском проезде, Московском и Сормовском шоссе, проспекте Героев очищают от рекламы опоры освещения, а на Московском шоссе и улице Рябцева в порядок приводят прибордюрные полосы.

В Сормовском районе организована уборка мусора, спил аварийных деревьев и прочие ремонтные работы. Ведется сбор мусора с газонов, чистка прибордюрной полосы и ремонт объектов благоустройства.

За последние дни в Советском районе работы прошли на улицах Ошарской, Ванеева, Республиканской, Саврасова, Бекетова, Шишкова, Козицкого. Также продолжается очистка прибордюрных полос, в том числе, по улицам Агрономической, Генкиной, Богородского, Медицинской.

Уборка мусора ведется по улицам Советской, Акимова, Декабристов, Пахомова, Самаркандской, Карла Маркса, Гордеевской, Мурашкинской, Интернациональной, Ухтомского, Бетанкура в Канавино. Всего в уборке улично-дорожной сети Канавинского района задействованы 40 дорожных рабочих, 26 единиц техники.

Напомним, что месячник по благоустройству пройдет в Нижнем Новгороде с 4 апреля по 15 мая.