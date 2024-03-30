Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 апреля 2024 16:51  [42] Молодежный форум "Твои возможности 2.0" проходит в Городецком округе
04 апреля 2024 16:32  [81] Месячник по благоустройству проходит во всех районах Нижнего Новгорода
04 апреля 2024 16:23  [77] ФАС обнаружила в действиях Apple нарушение антимонопольного законодательства
04 апреля 2024 16:11  [97] СЗ "Норд-Инвест" будет развивать территорию в границах улиц Генкиной и Ашхабадской
04 апреля 2024 15:12  [130] Юрий Шалабаев поздравил победителей конкурса "Лучший дворник"
04 апреля 2024 15:08  [140] Метрологи бесплатно проверят точность работы тонометров нижегородцев
04 апреля 2024 14:54  [130] Нижегородцы приглашаются к участию в первом сезоне конкурса "Росмолодёжь. Гранты"
04 апреля 2024 14:31  [167] МТС предложила нижегородцам планшеты с бесплатной связью
04 апреля 2024 13:35  [146] Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум
04 апреля 2024 13:04  [153] Фонд "Защитники Отечества" запустил на Госуслугах раздел по мерам поддержки ветеранов СВО
Общество

Месячник по благоустройству проходит во всех районах Нижнего Новгорода

04 апреля 2024 16:32  [81] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С 4 апреля в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству.

Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, работы по уборке улиц и тротуаров проходят во всех районах города.

По словам главы департамента Андрея Житникова, приводить в порядок Нижний Новгород после зимы коммунальные службы начали еще в начале марта, задолго до официального старта месячника. За это время было вывезено около 2 тысяч кубометров мусора.

"С началом благоустройства работы усиливаем. На данный момент у нас сформированы дорожные бригады, задействовано более тысячи рабочих. Прорабатываем вопрос об увеличении количества дорожников. Кроме того, организована бригада по ремонту дорожных знаков, светофоров. В комплекс работ входит очистка, покраска и частичная замена стоек на оцинкованные", - рассказал Андрей Житников.

"В первую очередь уборка города – это, конечно, безопасность. Мы обрезаем сухие ветки деревьев или те, которые нависают на проводах, спиливаем аварийные деревья, особенно те, которые представляют опасность. Восстанавливаем малые архитектурные формы. Работы ведутся в круглосуточном режиме", - поделился заместитель директора МБУ "Центр" Александр Куценко.

В Приокском районе дорожные рабочие очищают прибордюрные полосы на проспекте Гагарина, улице Ларина и Мызинском мосту, моют ограждения безопасности и остановочные павильоны на Анкудиновском шоссе и улице 40 лет Октября. 

В Нижегородском районе также ведутся работы по уборке территорий улиц и общественных пространств. Подрядчик работает на улицах Малой Ямской, Володарского, Верхне-Печерской, Деловой, на набережных Федоровского и Гребного канала, в скверах Звездинский, Добролюбова, Ковалихинский, Нестерова, Свердлова и др.

В Автозаводском районе до конца месячника по благоустройству запланированы к уборке и мойке 257 км прибордюрных полос автомобильных дорог, 39 тысяч метров ограждений безопасности и шумозащитных экранов, 106 остановочных павильонов. Также от мусора в районе будет расчищено более 7,2 тыс кв.м газонов, отремонтировано 85 детских и 22 спортивных площадки, ликвидировано 10 несанкционированных свалок и др.

Работы по очистке бортового камня выполнены в Ленинском районе на проспекте Ленина, транспортной развязке проспекта Ленина и Комсомольского шоссе, улицах Героя Чугунова, Менделеева, Таганской, Подводников, Молитовской, Комсомольской площади и Комсомольского шоссе, Восточном проезде и других участках улично-дорожной сети района.  

В Московском районе на Московском и Сормовском шоссе, проспекте Героев, Бурнаковском проезде, дублере Сормовского шоссе, улицах Рябцева и Ярошенко идет промывка колесоотбойного бруса и ограждений безопасности. На центральных улицах Куйбышева, 50 лет Победы, Страж революции, Бурнаковском проезде, Московском и Сормовском шоссе, проспекте Героев очищают от рекламы опоры освещения, а на Московском шоссе и улице Рябцева в порядок приводят прибордюрные полосы.  

В Сормовском районе организована уборка мусора, спил аварийных деревьев и прочие ремонтные работы. Ведется сбор мусора с газонов, чистка прибордюрной полосы и ремонт объектов благоустройства.  

За последние дни в Советском районе работы прошли на улицах Ошарской, Ванеева, Республиканской, Саврасова, Бекетова, Шишкова, Козицкого. Также продолжается очистка прибордюрных полос, в том числе, по улицам Агрономической, Генкиной, Богородского, Медицинской.  

Уборка мусора ведется по улицам Советской, Акимова, Декабристов, Пахомова, Самаркандской, Карла Маркса, Гордеевской, Мурашкинской, Интернациональной, Ухтомского, Бетанкура в Канавино. Всего в уборке улично-дорожной сети Канавинского района задействованы 40 дорожных рабочих, 26 единиц техники.

Напомним, что месячник по благоустройству пройдет в Нижнем Новгороде с 4 апреля по 15 мая.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph