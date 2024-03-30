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Общество

Молодежный форум "Твои возможности 2.0" проходит в Городецком округе

04 апреля 2024 16:51  [43] Общество

Фото: организаторы мероприятия

На площадке детского центра "Салют" Городецкого округа Нижегородской области с 4 по 6 апреля проходит выездной региональный проектно-образовательный интенсив "Твои возможности 2.0".

Как сообщили организаторы мероприятия, участниками форума станут более 100 школьников, студентов профессиональных образовательных организаций и советников директоров по воспитанию.

Основная тема события – определение индивидуального маршрута к достижению своей цели.

Выездное событие – часть регионального проекта по развитию социальной активности "Твои возможности 2.0", который реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи #Росмолодежь.

Организаторами события выступают министерство образования и науки Нижегородской области, Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение Первых" Нижегородской области, Региональный ресурсный центр по реализации Всероссийского проекта "Навигаторы детства", Общественная организация "Ассоциация детского движения Нижегородской области" при поддержке Городецкого Губернского колледжа и детского центра "Салют".

В ходе программы за три образовательных дня участники примут участие в тренингах и проектных сессиях, смогут найти новых друзей на нетворкинге "Время полезных знакомств", принять участие в викторине "Я это знаю" и интеллектуальной игре.  

"На протяжении трех продуктивных дней мы вместе с ребятами будем искать полезные знакомства, разрабатывать траектории личностного развития совместно с наставниками, "прокачивать" себя и, конечно же, делать новые открытия. Здорово, что сегодня с нами 17 команд ярких, смелых и целеустремленных участников регионального грантового проекта "Твои возможности 2.0" из разных уголков нашего региона", - поделилась Ксения Алешина, руководитель проекта, специалист по организации работы в городе Нижний Новгород Регионального отделения "Движения Первых" Нижегородской области.

Подробнее о событиях проекта можно прочитать на информационных ресурсах "Движения Первых" в Нижегородской области (https://vk.com/mypervie52) и #НавигаторыДетства52 (https://vk.com/ndetstva52)

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Теги:
Городецкий район Молодежь Форум
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