Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
04 апреля 2024 19:29  [81] Виктория Николаева: Законы, которые разрабатывали депутаты всех созывов, легли в основу развития экономики и социальной сферы области
04 апреля 2024 19:12  [97] Владимир Путин дал старт работе нового федерального центра компетенций в Нижнем Новгороде
04 апреля 2024 18:50  [107] Мультимедийная выставка в честь 30-летия ЗСНО открылась на Ярмарке
04 апреля 2024 11:56  [297] Дмитрий Кабайло возглавил министерство спорта Нижегородской области
04 апреля 2024 11:29  [183] Михаил Мишустин: "Правительство в своей работе опирается на "Единую Россию"
30 марта 2024 18:20  [645] Александр Артамонов и Александр Казаков встретились с нижегородцами в Доме народного единства
29 марта 2024 20:52  [888] Нижегородский политик Александр Косариков ушел из жизни
29 марта 2024 19:05  [1157] Эксперт-мониторинг событий с 22 по 29 марта 2024 года от АНО "Минин-центр"
28 марта 2024 15:07  [579] Глеб Никитин ответил на вопросы депутатов Заксобрания Нижегородской области 28 марта
22 марта 2024 19:06  [1289] Эксперт-мониторинг событий с 15 по 22 марта 2024 года от АНО "Минин-центр"
Политика

Мультимедийная выставка в честь 30-летия ЗСНО открылась на Ярмарке

04 апреля 2024 18:50  [107] Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

4 апреля на Нижегородской ярмарке состоялось торжественное собрание, посвящённое 30-летию регионального парламента. В честь юбилея была открыта интерактивная экспозиция, посвящённая истории ЗСНО всех созывов.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, председатель Евгений Люлин лично провёл экскурсию для полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова и председателей региональных парламентов из других регионов.

На площадке работали четыре зоны: ретроспектива, видеостена, 3D-голограмма и "Книга пожеланий", которая стала символом праздника.

Многометровая ретроспектива в виде временной шкалы демонстрировала работу парламента, графически отображая главные законы, основные достижения и направления деятельности ЗСНО.

Так, Нижегородская область одной из первых стала оказывать помощь многодетным семьям. А нижегородские законы о МСУ, промышленной политике, поддержке инвестиций и инноваций и другие легли в основу федеральных актов.

Председатель Заксобрания Нижегородской области (2001-2002) Дмитрий Бедняков отметил, что в начале 2000-х важными были вопросы разграничения полномочий между органами госвласти и местного самоуправления, вопросы проведения эффективной социальной политики. В это время принимались законы об оказании бесплатной юрпомощи, об адресной господдержке малоимущих, многодетных, ветеранов.

А председатель парламента 1994-2001 годов Анатолий Козерадский рассказал, что 30 лет назад многие российские и зарубежные политики называли Нижний Новгород "Столицей реформ".

"Начало 2000-х было непростым временем. Нужно было возрождать промышленную мощь области, проводить модернизацию предприятий, открывать новые производства, привлекать инвесторов. Это требовало ответственной и внимательной работы со стороны депутатов", - сообщил он.

Действующий спикер ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул, что каждый созыв решал актуальные задачи. Так, созданная в 2022 году в Нижегородской области система социальной поддержки участников СВО и членов их семей считается образцовой.

На отдельной видеостене транслировались фотографии 30-летней истории Заксобрания - снимки самых первых и действующих депутатов и сотрудников аппарата.

Но самой необычной площадкой экспозиции стала 3D-голограмма, на которой "виртуальные председатели" всех созывов отвечали на вопросы, выбранные гостями.

"Главное пожелание себе и коллегам – сохранять активность и неравнодушие. Мы когда-то первыми придумали "Поезда здоровья". Первыми стали поддерживать усыновителей за счёт бюджетных средств. Благодаря решениям законодателей область лидирует в ПФО по объёмам бесплатной юридической помощи. Мы – первые в деле развития молодёжного парламентаризма. Первыми внедряем в работу бережливые технологии. И интерактивная выставка подтверждает нашу современность и технологичность. Лидерство депутатов – залог успеха региона. Экспозиция демонстрирует результаты нашей совместной работы с правительством, благодаря которым стало возможным всё, что сделано за эти 30 лет!" - подвёл итоги работы Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Юбилеи и праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph