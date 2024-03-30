Мультимедийная выставка в честь 30-летия ЗСНО открылась на Ярмарке Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

4 апреля на Нижегородской ярмарке состоялось торжественное собрание, посвящённое 30-летию регионального парламента. В честь юбилея была открыта интерактивная экспозиция, посвящённая истории ЗСНО всех созывов.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, председатель Евгений Люлин лично провёл экскурсию для полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова и председателей региональных парламентов из других регионов.

На площадке работали четыре зоны: ретроспектива, видеостена, 3D-голограмма и "Книга пожеланий", которая стала символом праздника.

Многометровая ретроспектива в виде временной шкалы демонстрировала работу парламента, графически отображая главные законы, основные достижения и направления деятельности ЗСНО.

Так, Нижегородская область одной из первых стала оказывать помощь многодетным семьям. А нижегородские законы о МСУ, промышленной политике, поддержке инвестиций и инноваций и другие легли в основу федеральных актов.

Председатель Заксобрания Нижегородской области (2001-2002) Дмитрий Бедняков отметил, что в начале 2000-х важными были вопросы разграничения полномочий между органами госвласти и местного самоуправления, вопросы проведения эффективной социальной политики. В это время принимались законы об оказании бесплатной юрпомощи, об адресной господдержке малоимущих, многодетных, ветеранов.

А председатель парламента 1994-2001 годов Анатолий Козерадский рассказал, что 30 лет назад многие российские и зарубежные политики называли Нижний Новгород "Столицей реформ".

"Начало 2000-х было непростым временем. Нужно было возрождать промышленную мощь области, проводить модернизацию предприятий, открывать новые производства, привлекать инвесторов. Это требовало ответственной и внимательной работы со стороны депутатов", - сообщил он.

Действующий спикер ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул, что каждый созыв решал актуальные задачи. Так, созданная в 2022 году в Нижегородской области система социальной поддержки участников СВО и членов их семей считается образцовой.

На отдельной видеостене транслировались фотографии 30-летней истории Заксобрания - снимки самых первых и действующих депутатов и сотрудников аппарата.

Но самой необычной площадкой экспозиции стала 3D-голограмма, на которой "виртуальные председатели" всех созывов отвечали на вопросы, выбранные гостями.

"Главное пожелание себе и коллегам – сохранять активность и неравнодушие. Мы когда-то первыми придумали "Поезда здоровья". Первыми стали поддерживать усыновителей за счёт бюджетных средств. Благодаря решениям законодателей область лидирует в ПФО по объёмам бесплатной юридической помощи. Мы – первые в деле развития молодёжного парламентаризма. Первыми внедряем в работу бережливые технологии. И интерактивная выставка подтверждает нашу современность и технологичность. Лидерство депутатов – залог успеха региона. Экспозиция демонстрирует результаты нашей совместной работы с правительством, благодаря которым стало возможным всё, что сделано за эти 30 лет!" - подвёл итоги работы Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.