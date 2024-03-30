Владимир Путин дал старт работе нового федерального центра компетенций в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи открыл круглогодичный молодёжный образовательный центр "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Одновременно в нескольких регионах страны открылись аналогичные федеральные молодёжные центры по разным направлениям. Поручение создать такие центры Владимир Путин дал по итогам заседания Госсовета по молодежной политике в декабре 2022 года для обеспечения страны молодыми специалистами в ключевых сферах национальной экономики.

"Все новые центры по итогам конкурсного отбора будут иметь свою смысловую, тематическую специализацию или свою "изюминку", чтобы каждый молодой человек мог найти, выбрать именно то, что ему интересно, что ему важно… Но все эти центры объединяет главное: они призваны стать точками притяжения, "двигателями" роста и в своих регионах, и во всей России, и вместе дадут, уверен в этом, единый, прорывной результат, позволят серьёзно, качественно наращивать возможности для самореализации молодых людей. А это – один из главных приоритетов, стратегических ориентиров всей государственной политики", - подчеркнул Владимир Путин.

В Нижнем Новгороде основным направлением деятельности молодёжного образовательного центра станет государственная и муниципальная служба.

В торжественной церемонии открытия центра приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель губернатора Нижегородской области Юрий Ильин, министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, ректор КУПНО Роман Марков, руководитель центра, проректор КУПНО Иван Калмыков, генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Новый круглогодичный центр "ГосСтарт" станет образовательной базой для молодых государственных и муниципальных служащих со всей страны, а также для тех, кто ещё только хочет связать свою жизнь со служением государству. Уже в этом году планируется охватить 12 000 участников образовательными программами, которые направлены на получение и отработку молодыми служащими навыков личной эффективности, управления командой, использования инструментов проектной деятельности, цифровой грамотности. При этом в каждый образовательный продукт включается дополнительное знакомство с русским культурным кодом.

"В Нижнем появился единственный и главный центр в масштабах страны, который будет готовить молодых госслужащих как для федеральных органов исполнительной власти, так и для региональных – не только нижегородских, но и других регионов страны. Это повысит качество подготовки сотрудников госсектора, позволит сделать государственное и муниципальное управление более технологичным, продвинутым, современным", - отметил Глеб Никитин.

В рамках церемонии открытия на площадке нового центра начал работу образовательный семинар для 80 представителей федеральных органов исполнительной власти из разных регионов России - лидеров молодежных советов в своих организациях. Кроме федерального центра компетенций, в историческом здании "Скобы" на базе центра "КУПНО.СТАРТ" открывается Молодежный центр карьеры Нижегородской области.

"Цель такого центра – сделать карьерную траекторию для молодых нижегородцев максимально бесшовной, помочь будущим профессионалам сформировать индивидуальные карьерные маршруты с учетом личных качеств и потребностей рынка труда. Эксперты центра совместно с крупнейшими работодателями, управлением по труду и занятости региона и АНО "Областное кадровое агентство" помогут выстроить молодым и амбициозным карьерный путь, от профориентации до трудоустройства", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Юрий Ильин.

Круглогодичный молодёжный образовательный центр "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде разместился в историческом здании "Скобы" на ул. Рождественской, д.17.

"Символично, что одно из самых известных исторических зданий Нижнего Новгорода теперь посвящено тому, что действительно важно для страны – развитию компетенций молодежи, нашего будущего. Уверен, что центр "ГосСтарт" станет местом притяжения молодых и амбициозных, прекрасной площадкой для синергии идей, добрых побуждений и реальных проектов. Купно за едино! Вместе за одно!", - отметил руководитель центра, проректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Иван Калмыков.